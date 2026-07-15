Seferihisar Belediye Başkan Vekili Gümüş, Mahalle Muhtarlarını Ağırladı

(İZMİR) - Seferihisar Belediye Başkan Vekili Fuat Gümüş'ün mahalle muhtarlarını ağırladığı toplantıda, ilçenin öncelikli ihtiyaçları, mahallelerde yürütülen çalışmalar ve vatandaşlardan gelen talepler ele alındı.

Yerel demokrasinin en önemli yapı taşlarından muhtarlarla bir araya gelen Başkan Vekili Fuat Gümüş, mahallelerin ihtiyaçlarını doğrudan muhtarlardan dinleyerek çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket etmeyi sürdüreceklerini ifade etti. Toplantıda altyapıdan üstyapıya, sosyal hizmetlerden çevre düzenlemelerine kadar birçok konuda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Gümüş, muhtarların halk ile yerel yönetimler arasında en güçlü köprülerden biri olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Muhtarlarımız, mahallelerimizin nabzını en iyi tutan, vatandaşımızın talep ve beklentilerini en doğru şekilde bizlere ulaştıran yol arkadaşlarımızdır. Yerel demokrasinin en güçlü temsilcileriyle aynı masa etrafında buluşmak, Seferihisar'ı ortak akılla yönetme anlayışımızın en önemli göstergesidir. Her mahallemizin ihtiyacını kendi önceliğimiz olarak görüyor, çözümü birlikte üretiyoruz. Çünkü güçlü bir Seferihisar; dayanışmayla, istişareyle ve ortak akılla mümkündür."

Toplantının karşılıklı fikir alışverişi içerisinde verimli geçtiğini belirten Gümüş, belediye ile muhtarlar arasındaki iş birliğinin artarak devam edeceğini vurguladı.