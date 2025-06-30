Seferihisar'da Orman Yangını: Atatürk Mahallesi Tahliye Edildi - Son Dakika
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Seferihisar'da Orman Yangını: Atatürk Mahallesi Tahliye Edildi

30.06.2025 19:25
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Seferihisar'daki orman yangını nedeniyle Atatürk Mahallesi tahliye edildi, müdahaleler sürüyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında, Atatürk Mahallesi güvenlik amacıyla tahliye edildi.

Doğanbey Mahallesi'nde dün ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Yetkililer, şiddetli rüzgarın etkisiyle alevlerin ulaştığı Atatürk Mahallesi'nin tahliye edilmesine karar verdi.

AFAD ve jandarma ekipleri, bölgeye gelerek vatandaşların evlerini boşaltması için anons yaptı.

Çok sayıda kişinin kendi araçlarıyla evlerinden ayrıldığı görüldü.

Mahalle sakini 72 yaşındaki Mehmet Ali Gümüş, AA muhabirine, alevlerin yaklaşmasından dolayı jandarma ekiplerinin evleri tahliye ettiğini, kendisinin de evinden ayrıldığını söyledi.

Tahliye nedeniyle Seferihisar ile Ürkmez arasındaki kara yolunda trafik yoğunluğu oluşurken, bölgeye çok sayıda arazöz sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Seferihisar'da Orman Yangını: Atatürk Mahallesi Tahliye Edildi - Son Dakika

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