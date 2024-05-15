Seferihisar\'da TÜBİTAK Bilim Şenliği Düzenlendi

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İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Semiha İrfan Çalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde TÜBİTAK 4006-B Bilim Şenliği düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Okul Müdürü Necmettin Adanaş, TÜBİTAK desteğiyle gerçekleştirilen şenliğin yedincisine ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

Bu yıl ülkemizde ilk defa TÜBİTAK 4006-B çağrı projeleriyle öğrencilerin daha spesifik konulara odaklanması ve derinlemesine çalışma yapmalarının teşvik edildiğini aktaran Adanaş, bu bilim şenliğinde öğrencilerin gıda ve gıda arzı güvenliği, doğal afetlerde afet yönetimi ve değerler eğitimi üzerine geliştirdikleri projeleri sergilediklerini kaydetti.

Bilim şenliğine İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Vehbi Koç, İlçe Emniyet Müdürü Tahsin Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Abdulkadir Şimşek, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ali Noyan ve Seferihisar Kent Konseyi üyeleri de katıldı.