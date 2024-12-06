Seferihisar'da Yaralanan Polis Memuru Mehmet Tozun Şehit Oldu

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(İZMİR)- İzmir'in Seferihisar ilçesinde silahlı çatışma ihbarına giden polis ekiplerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan 38 yaşındaki Mehmet Tozun, tedavi gördüğü hastanede bu sabah şehit oldu.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 20 Kasım'da silahlı çatışma ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekibi silahlı saldırıda yaralanmıştı. Saldırada yaralanan üç polis memurundan biri olan Mehmet Tozun(38) bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Şehit polis memuru Mehmet Tozun'un evli ve bir çocuk babasıydı.