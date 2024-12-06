Seferihisar\'daki saldırıda yaralanan polis memuru şehit oldu (2)

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BAKAN YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. İzmir Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurumuz Mehmet Tozun, 20 Kasım 2024 tarihinde Seferihisar'da silahlı kavga ihbarına müdahale ederken şüpheli şahsın açtığı ateş sonucu yaralanmıştı. Kahraman polisimiz kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamadı ve bugün şehit oldu. Derin üzüntü içindeyiz. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.