Seferihisar, Unesco'dan "Tsunami Hazır Kent" Sertifikasını Aldı - Son Dakika
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Seferihisar, Unesco'dan "Tsunami Hazır Kent" Sertifikasını Aldı

16.06.2026 16:57  Güncelleme: 18:14
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İzmir'in Seferihisar ilçesi, afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında UNESCO CoastWAVE Programı'ndan 'Tsunami Hazır Kent Sertifikası' almaya hak kazandı. Türkiye'de bu unvana sahip ikinci yerleşim yeri olan Seferihisar'da düzenlenen törenle sertifika takdim edildi.

(İZMİR) - Seferihisar, afetlere hazırlık konusunda attığı kararlı adımların sonucunda UNESCO'nun yürüttüğü CoastWAVE Programı kapsamında verilen "Tsunami Hazır Kent Sertifikası"nı almaya hak kazandı. Düzenlenen törenle sertifika takdim edildi, ilçe Türkiye'de bu unvana sahip ikinci yerleşim yeri oldu.

Seferihisar Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Seferihisar Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü CoastWAVE Proje Koordinatörü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, KRDAE Enstitü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Gülüm Tanırcan, ODTÜ'den Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, kamu kurumlarının temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, 30 Ekim 2020 İzmir Depremi ve ardından yaşanan tsunaminin, ilçede derin izler bıraktığını hatırlatarak, o gün verilen sözü tuttuklarını söyledi.

"Seferihisar bir daha asla hazırlıksız yakalanmayacak demiştik. Bugün bu sözün karşılığını almanın gururunu yaşıyoruz" diyen Başkan Yetişkin, afetlere karşı dirençli bir kent oluşturmak amacıyla uzun yıllardır sürdürülen çalışmaların uluslararası düzeyde tescillendiğini ifade etti."

Sertifika sürecinde erken uyarı sistemlerinin kurulduğunu, tahliye haritalarının hazırlandığını, yönlendirme ve bilgilendirme panolarının yerleştirildiğini, düzenli eğitim ve tatbikatlarla toplumun afetlere karşı bilinçlendirildiğini belirten Yetişkin, elde edilen başarının güçlü bir iş birliğinin sonucu olduğunu vurguladı.

Başkan Yetişkin, başta İzmir Valiliği, AFAD, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kandilli Rasathanesi ve ODTÜ olmak üzere sürece katkı sunan tüm kurumlara teşekkür ederek, çalışmaların koordinasyonunda büyük emek veren Seferihisar Belediyesi Afet İşleri Müdürü Hakan Alten ve belediye personeline de özel olarak teşekkür etti.

UNESCO CoastWAVE Programı kapsamında verilen "Tsunami Hazır Kent Sertifikası", kıyı yerleşimlerinin tsunami riskine karşı hazırlık seviyelerini uluslararası kriterlere göre değerlendiren önemli bir program olarak öne çıkıyor. Seferihisar, yürüttüğü çalışmalarla bu kriterleri başarıyla yerine getirerek dünyanın afetlere karşı hazırlıklı kıyı kentleri arasında yerini aldı.

Tören, sertifikanın takdimi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Seferihisar, aldığı bu unvanla yalnızca Türkiye'ye değil, tüm Akdeniz havzasına örnek olacak bir afet hazırlık modelini hayata geçirmiş oldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Seferihisar, Unesco'dan 'Tsunami Hazır Kent' Sertifikasını Aldı - Son Dakika

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