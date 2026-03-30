Şefika Kutluer AKM\'de Büyüleyici Konser Verdi

Flüt virtüözü Şefika Kutluer "AKM Pazar Resitalleri Sihirli Flüt Şefika Kutluer" konseriyle Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) müzikseverlerle buluştu.

Carnegie Hall konserinin ardından New York Times'ta yayımlanan bir haberle "Sihirli Flüt" unvanı alan Kutluer'e, sahnede piyanist Natalia Barish eşlik etti.

Kutluer ve Barish, Pyotr İlyiç Çaykovski, Johann Sebastian Bach, Joseph Maurice Ravel, Albert Franz Doppler, Francis Poulenc ve Astor Piazzolla gibi ünlü bestecilerin eserlerinden hazırladıkları özel bir seçkiyi dinleyiciye sundu.

"Çok mutlu olduğum bir geceydi"

AKM Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen etkinliğin ardından AA muhabirine konuşan Kutluer, her konserin yerinin çok başka, önemli ve anlamlı olduğunu belirterek, bu konserde ayrıca "Melek Anneme Ağıt" isimli, annesine yaptığı özel bir bestenin de yer aldığını söyledi.

Kutluer, annesi için yaptığı bestenin kendisi için çok duygusal olduğunu vurgulayarak, "Benim için bestelenen diğer eserler de var. Bunların hepsini bir konserde seslendiremedik, başka bir program yaparım inşallah. Seyirci muhteşemdi. Seyirciyle duygusal alışveriş çok önemli. Benim çok mutlu olduğum bir geceydi." dedi.

Dünyadaki savaşlara dikkati çeken Kutluer, Türkiye'nin barışçıl bir ülke olduğunu dile getirdi. Kutluer, şunları kaydetti:

"Bütün dünyaya örnek bir ülkeyiz. Komşularımızla barış içinde olmak istiyoruz, yaşamak istiyoruz. Tarih, barışı savunanları, barış yapanları altın harflerle yazacak. Bu çağda savaş çıkartmak, savaşı durup dururken başlatmayı kınıyorum. Savaşı kınıyorum. UNICEF'in iyi niyet elçisi olarak söylüyorum, 200'e yakın kız çocuğunun okulu, hastaneler bombalandı. Bunlar gerçekten utanç verici, üzüntü duyduğumuz bir durum."

Şefika Kutluer

Dünya çapında 5 kıtada verdiği sayısız konser ve kaydettiği 17 albümle Türkiye'nin önde gelen sanat elçilerinden olan Şefika Kutluer, "İtalyan Devlet Nişanı", "Avusturya Devleti Altın Nişanı", "Kazakistan Devlet Kültür Nişanı" ve "Slovakya Cumhuriyeti Altın Devlet Şeref Madalyası"na değer görüldü.

Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İyi Niyet Elçisi olan Kutluer'in bütün CD'leri, "Gallo Altın CD ödülü" alarak Gallo International firması tarafından "Altın CD Koleksiyonu" etiketiyle yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'nü ilk alan sanatçı olan Kutluer, 1998 yılında da devlet sanatçısı ilan edildi.