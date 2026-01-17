İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları'nın 175'inci Yılı İçin Yapay Zeka Destekli Video - Son Dakika
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları'nın 175'inci Yılı İçin Yapay Zeka Destekli Video

17.01.2026 13:45  Güncelleme: 15:16
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şehir Hatları'nın 175. yılı dolayısıyla Dijital Medya AŞ tarafından yapay zeka destekli bir video hazırladı. Video, Şehir Hatları'nın tarihi ile İstanbul'un hafızasını bir araya getiriyor.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları'nın 175'inci yılı için Dijital Medya AŞ tarafından yapay zeka destekli video hazırlandı. Videoda Şehir Hatları'nın köklü tarihi ve İstanbul'un hafızası bugünle buluşturuldu.

İBB'nin köklü kuruluşlarından Şehir Hatları'nın 175'inci yılı için Dijital Medya AŞ tarafından yapay zeka destekli video hazırlandı. Hazırlanan videoda Şehir Hatları'nın köklü tarihi ve İstanbul'un hafızasını bugünle buluşturan görsel bir anlatım yapıldı. Yapay zeka teknolojileriyle geçmiş ve bugünün aynı vapur yolculuğunda bir araya getirildiği video, kurumun yenilikçi iletişim yaklaşımını ve geleceğe dönük vizyonunu yansıtıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi olan Şehir Hatları AŞ, 1851 yılında kurulan Şirket-i Hayriye'nin efsanevi geçmişini sahiplenerek sürdürdüğü deniz taşımacılığında, Türkiye'nin lider ve yenilikçi kuruluşu olarak günümüzde de tarihe not düşüyor. Şehir Hatları AŞ, bugün 53 iskele, 30 vapurla günde ortalama 903 sefer gerçekleştirerek, yılda 40 milyon civarında yolcunun taşımacılığını yapıyor.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
