Şehit aileleri, bayramın ilk gününde İstanbul'da kabirleri ziyaret etti - Son Dakika
Şehit aileleri, bayramın ilk gününde İstanbul'da kabirleri ziyaret etti

Şehit aileleri, bayramın ilk gününde İstanbul\'da kabirleri ziyaret etti
20.03.2026 13:29
Şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ndeki yakınlarının kabirlerine ziyaretlerde bulundu.

Şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ndeki yakınlarının kabirlerine ziyaretlerde bulundu.

Sabahın erken saatlerinde Edirnekapı Şehitliği'ne gelen aileler kabirler başında dua edip, Kur'an-ı Kerim okudu.

Kabirlere çiçek eken ve temizlik yapan aileler, birbirleriyle bayramlaşarak orada bulunanlara çeşitli ikramlarda bulundu.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2017 yılında şehit olan Sözleşmeli Er Halil İbrahim Gürel'in annesi Aysel Gürel, bayramlarının hep buruk geçtiğini, herkesin evlatlarına sarılırken kendilerinin mezar taşlarına sarıldığını söyledi.

Gürel, bu acının tarifinin olmadığını belirterek, "Vatan sağ olsun. Acının tarifi yok. O gelemiyor hiçbir zaman. Allah kimseye evlat acısı vermesin, evladıyla sınamasın. Bayram geliyor denilince zaten yüreğimde fırtınalar kopuyor. Bize bayram gelmiyor." dedi.

Şehit yakını Tuncer Yuğlalı, yıllardır bayramlarda ziyaret için buraya geldiklerini dile getirdi.

Yuğlalı, "Başta Peygamber Efendimiz, tüm ölmüşlerimiz, şehitlerimizin makamları ali, mekanları cennet olsun. Bizlere şehitlik mertebesine ulaşmayı nasip etsin. Bayramını kutladık, amcamın ellerinden öpüyorum. O bizim kıymetlimizdi. Allah kimseye bu acıyı vermesin." diye konuştu.

Fikret Ayaz, Aydın Söke'den gelip şehit olan yeğeninin kabrini her bayram ziyaret ettiğini anlatarak, yaşadıklarının konuşulması ve anlatılmasının çok zor olduğunu söyledi.

Kuzey Irak'ta düzenlenen Pençe-Kilit Harekatı'nda 6 Temmuz 2025'te şehit olan Ahmet Gültekin'in babası Habib Gültekin, ilk kez bu bayramı oğlu olmadan geçirdiğini belirtti.

Gültekin, "Şehitlerimiz olmadan bu vatan olmaz, bu bayrak dalgalanmaz. Vatan sağ olsun." ifadelerini kullandı.

"Onların sayesinde buradayız"

Şehit yakını Efe Aktan, bu bayramda aziz şehitleri yalnız bırakmadıklarını kaydederek, "Onların sayesinde buradayız. Biz, gençler olarak vatan bizlere emanet. Umarım şehitlerimizin yolundan gidip onlara layık birer vatan evladı olabiliriz ve onları şereflendirebiliriz." dedi.

Şehit Kemal Kahveci'nin ablası Şerife Çakır da kardeşinin 33 yıl önce tezkeresine 2 gün kala kefeniyle geldiğini anlattı.

Çakır, 33 yıldır ilk bayram yerinin burası olduğunu ifade ederek, "Annem artık gelemiyor, onun üzüntüsünü yaşıyoruz. İnsan ne diyeceğini bilemiyor. Vatanımıza, devletimize, milletimize Allah bundan başka zeval vermesin, daha çok şehitlerimiz olmasın." diye konuştu.

Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'na gelen vatandaşlar yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit aileleri, bayramın ilk gününde İstanbul'da kabirleri ziyaret etti - Son Dakika

SON DAKİKA: Şehit aileleri, bayramın ilk gününde İstanbul'da kabirleri ziyaret etti - Son Dakika
