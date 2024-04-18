Şehit annesi Ergüzel: "Keşke o gün telefonu hiç kapatmasaydım" - Son Dakika
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Şehit annesi Ergüzel: "Keşke o gün telefonu hiç kapatmasaydım"

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Şehit annesi Ergüzel: "Keşke o gün telefonu hiç kapatmasaydım" 6 Şubat depremlerinde evlerini kaybeden şehit aileleri, BAYKAR tarafından kurulan 2 bin kişilik konteyner kentte yaşamlarını sürdürüyor Şehit Ali Suna'nın annesi Elif Ergüzel Suna, "Şehit annesi olarak çok gururluyum, Allah razı...

18.04.2024 10:51
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Şehit annesi Ergüzel: "Keşke o gün telefonu hiç kapatmasaydım"

6 Şubat depremlerinde evlerini kaybeden şehit aileleri, BAYKAR tarafından kurulan 2 bin kişilik konteyner kentte yaşamlarını sürdürüyor

KAHRAMANMARAŞ - Şehit Ali Suna'nın annesi Elif Ergüzel Suna, "Şehit annesi olarak çok gururluyum, Allah razı olsun devletimizden ve milletimizden. Onun gururu hiçbir zaman anlatılamaz. Son konuşmamızda 15 Temmuz olayı yeni geçmişti, bana anne ölüm her yerde var dedi, oraya gelsem ayağım taşa değse orda da ölebilirim vadem yettiyse dedi. Ama burada olursa en azından şehit olurum dedi. Öyle güldük, şakalaştık konuştum, keşke hiç kapamasaydım bu telefonu sabaha kadar konuşsaydım" diye konuştu.

Şırnak'ta 2016 yılında PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Ali Suna'nın annesi Ergüzel Suna ve abi İbrahim Suna, 2013 yılında Mardin'de teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru Cengiz Engizek'in babası Hanifi Engizek ve anne Elif Engizek, 14-20 Nisan Şehitler Haftası vesilesi ile bir araya geldi.

6 Şubat depremlerinde evlerini kaybeden şehit aileleri, BAYKAR tarafından kurulan 2 bin kişilik konteyner kentte yaşamlarını sürdürüyor. Şehitler Haftası vesilesi ile bir araya gelen Suna ve Engizek ailelerinin evlat acıları yıllar geçse de halen ilk günkü gibi. Vatan için canlarını feda eden evlatlarının hatıralarını her zaman yaşatan aileler, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde yaşadıkları acı dolu hatıralara rağmen güçlü bir şekilde hayatlarına devam ediyor.

"Allah orada doyursun, burada doymadı"

Şehit Ali Suna'nın annesi Ergüzel Suna, "Şehit annesi olarak çok gururluyum, Allah razı olsun devletimizden ve milletimizden. Onun gururu hiçbir zaman anlatılamaz. Son konuşmamızda 15 Temmuz olayı yeni geçmişti, bana anne ölüm her yerde var dedi, oraya gelsem ayağım taşa değse orda da ölebilirim vadem yettiyse dedi. Ama burada olursa en azından şehit olurum dedi. Öyle güldük, şakalaştık konuştum, keşke hiç kapamasaydım bu telefonu sabaha kadar konuşsaydım. Namaz kıldım, selam verdim ve beni bir titreme tuttu. Ne oldu dediğimde kimse cevap vermedi. Kardeşimin hanımı söyledi, Ahmet vurulmuş, şehit olmuş dedi. Allah mekanını cennet etsin, kurban olduğum Allah orada doyursun, burada doymadı. Devletimize de milletimize de zeval gelmesin" dedi.

"Şehit ailelerinin hepsi ile gurur duyuyorum"

Abi İbrahim Suna ise, "Bu hafta şehitler haftası, şehir ailesi, şehit abisi ve bir depremzede olarak Aile Bakanlığı'na teşekkür ediyorum bizlere böyle bir hizmet sundukları için. Şehit ailesi olmak bir ayrıcalıktır, şehit ailesi kimliğini taşımak şeref verici bir şey. Biz bu vatanı seven insanlarız kardeşimiz şehit oldu, şehitlik ona nasip oldu. Kardeşim Ali Suna, 2016 yılında darbeden 25 gün sonra roketatarlı saldırıya maruz kaldılar. Mekanı cennet olsun, kendisini kıskanıyorum hem şehit oldu hem de arkasından o kadar çok Kur'an'ı Kerim hatmi okundu ki, dediğim şuydu ben ölsem arkamdan bu kadar hatim okunmazdı dedim. Mekanları cennet olsun, şehitlerimiz var olsun. Şehit ailelerinin hepsi ile gurur duyuyorum" diye konuştu.

Şehit annesi Ergüzel: "Keşke o gün telefonu hiç kapatmasaydım"
Kaynak: İHA

Ali Suna, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit annesi Ergüzel: 'Keşke o gün telefonu hiç kapatmasaydım' - Son Dakika

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