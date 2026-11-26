ESKİŞEHİR'de askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ (26), Antalya'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da katıldı.

Eskişehir'de 24 Kasım'da eğitim uçuşu sırasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait AS-532 Cougar tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 5 askerden Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ için Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Uncalı Mezarlığı'nda askeri tören düzenlendi. Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Vali Hulusi Şahin, milletvekilleri, askeri erkan, şehidin babası Süleyman Gürdağ, annesi Naime Gürdağ, eşi Alaxandra Gürdağ, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bakanlar ve siyasi parti genel başkanları da törene çelenk gönderdi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu katafalka konuldu. Askeri törende şehidin öz geçmişi okundu.

'ŞEHİDİMİZE İMRENİYORUZ'

Antalya İl Müftüsü Aydın Yığman, cenaze namazı öncesinde yaptığı konuşmada, "Kur'an-ı Kerim'in müjdesidir; şehitler peygamberlerle beraber olacak. Şehitler Allah dostlarıyla, doğru insanlarla, salih kimselerle beraber olacak. Dolayısıyla şehidimize imreniyoruz. Bu vatan toprağının her bir karışında şehitlerimizin kanları var. Cenabıhak hepsine gani gani rahmet eylesin" dedi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

İkindi vakti Müftü Aydın Yığman'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehit Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Kur'an-ı Kerim okunup duaların edildiği törende saygı atışı gerçekleştirildi. Şehidin tabutuna sarılı Türk bayrağı ailesine teslim edildi. Bakanlar Ersoy ve Memişoğlu ile beraberindekiler, şehidin ailesine taziyelerini iletti.

5 YILLIK ASTSUBAYDI

15 Şubat 2000'de İstanbul'da doğan şehit Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ, lise öğrenimini 75'inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Milli Savunma Üniversitesi Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu'ndan 30 Ağustos 2021'de astsubay çavuş rütbesiyle mezun oldu. Gürdağ, 30 Ağustos 2021- 23 Mart 2022 tarihleri arasında Kurşunlar Tabur Komutanlığı'nda, 23 Mart 2022- 17 Mayıs 2024 tarihleri arasında 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yaptı. Şehit Gürdağ, 7 Mayıs 2024'te 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na atandı.