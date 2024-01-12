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PENÇE-Kilit Operasyonu Şehidi Yusuf Ataş'ın Vasiyeti Gerçekleşti - Son Dakika
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PENÇE-Kilit Operasyonu Şehidi Yusuf Ataş'ın Vasiyeti Gerçekleşti

PENÇE-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 yıl önce teröristlerin taciz ateşinde yaralanıp şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın silah arkadaşları, vasiyetini yerine getirerek lösemili kız çocuklarına hediyeler verdi. Trabzon'da bulunan Farabi Hastanesi'nde gerçekleşen ziyarette, çocuklar yeni yıl hediyeleriyle sevindi.

12.01.2024 - 09:42,
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PENÇE-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 yıl önce teröristlerin taciz ateşinde yaralanıp şehit olan, 'Eğer ölürsem bir lösemili kız çocuğuna bakın. Bütün masraflarını karşılayın' vasiyetinde bulunan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın (21) silah arkadaşları, Farabi Hastanesi Hematoloji Onkoloji Servisi'nde ziyaret ettikleri kız çocuklarına hediyeler verdi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 2 yıl önce 1 Ekim'de teröristler tarafından açılan taciz ateşiyle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Elazığlı Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın, saldırıdan bir süre önce çekilen ve arkadaşlarına vasiyette bulunduğu, "Eğer ölürsem biriniz veya kendi aranızda anlaşın bir şekilde, bir lösemili kız çocuğuna bakın. Bütün masraflarını karşılayın. Okulunu falan her şeyini karşılayın" sözlerinin yer aldığı video, izleyenleri duygulandırdı. Bu vasiyetle farkındalık oluşup, LÖSEV'e bağışlar yapıldı.

ÇOCUKLARA YENİ YIL HEDİYESİ

Şehit Ataş'ın vasiyeti üzerine Trabzon'da bir grup asker, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Hematoloji Onkoloji Servisi'ndeki çocukları ziyaret etti. Şehit astsubayın silah arkadaşları, tedavi gören çocuklara yeni yıl hediyeleri verdi.

KTÜ Farabi Hastanesi, ziyarete ilişkin anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Şehidimiz Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın vasiyetine binaen kahraman silah arkadaşları Hematoloji Onkoloji Servisi'nde yatan kız çocuğu hastalarımıza hediye takdiminde bulundular. Kendilerine bu vasiyetin gerçekleştirilmesi vesilesiyle hasta çocuklarımızı sevindirdikleri için sonsuz şükranda bulunuyoruz. Kahraman şehidimiz Piyade Astsubay Yusuf Ataş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize tekrar başsağlığı diliyoruz" denildi. (DHA)

PENÇE-Kilit Operasyonu Şehidi Yusuf Ataş\'ın Vasiyeti Gerçekleşti
Kaynak: DHA
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