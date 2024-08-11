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Şehit Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'da mezarı başında dualarla anıldı

HATAY - Trabzon'un Maçka ilçesinde şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'da bulunan mezarı başında şehadete erişinin yıl dönümünde anıldı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma sırasında korumak istediği Eren Bülbül ile birlikte Şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in şehadete erişinin üzerinden 7 yıl geçti. Şehit Gedik, İskenderun ilçesinde bulunan mezarı başında anıldı. Şehit Gedik'in 71 yaşındaki annesi Hatice Gedik başta olmak üzere ailesinin katıldığı anma programında duygusal anlar yaşandı. Şehit mezarına çiçeklerin bırakıldığı anmada kuranı kerim okunarak dua edildi.

Şehit Annesi Hatice Gedik acısının çok büyük olduğunu söyleyerek, "Çok mutlu oldum, gurur duydum bu kadar kalabalık maşallah Allah'ım esirgesin. Bu kadar şerefliymiş benim oğlum, bu kadar gururluymuş herkes övdüler oğlumu bana. Her yıl bu ayda yenileniyor acım tazeleniyor bugün ölmüş gibi bugün vurulmuş gibi oluyor. Çok acım yeni çok taze ama çok gururluyum çok mutluyum" diye konuştu.

Programa, şehidin yakınlarının yanı sıra İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İskenderun İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa AÇIK, İskenderun Körfez motosiklet derneği, Rota 61 Trabzon Motosiklet Derneği motorcuları ve diğer ilgililer katıldı.

Anma programına kortejle gelen motosiklet dernekleriyse Şehit Ferhat Gedik'i unutmadılar.