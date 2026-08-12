Şehit Ferhat Gedik\'in kardeşi: Acımız ilk günkü gibi taze

Trabzon'da 11 Ağustos 2017'de 15 yaşındaki Eren Bülbül ile şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in kardeşi Arif Gedik, ağabeyini özlemle anıyor.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında teröristlerden korumaya çalıştığı Eren Bülbül ile şehit düşen Ferhat Gedik'in Afyonkarahisar'da yaşayan kardeşi Arif Gedik, ağabeyinin Hatay'ın İskenderun ilçesindeki mezarını şehadetinin 9. yılında ziyaret etti.

Doğum günü olan 12 Ağustos'ta 41'inci yaş gününde cenazesi toprağa verilen ağabeyini özlemle anan Gedik, hüznü ve gururu bir arada yaşıyor.

"Canını, hiç gözünü kırpmadan feda etti"

Arif Gedik, AA muhabirine, ağabeyini kaybetmenin acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Ağabeyini çok özlediğini belirten Gedik, şöyle konuştu:

"Hüzünlüyüz, acımız yüreğimizde fakat o kadar da gururluyuz. Gururlu olmamızın sebebi vatanımız, bayrağımız, milletimiz, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canını, hiç gözünü kırpmadan feda etti. Hüznümüz halen devam ediyor ama bir o kadar da gururluyuz. Bize çok güzel, şerefli bir miras bıraktı. Biz de layığıyla onun bıraktığı mirası korumaya, adının devam etmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz."

Gedik, çok çalışkan olan ağabeyinin her zaman asker olmak istediğini anlattı.

Ferhat Gedik'in dağları ve resim çizmeyi çok sevdiğini dile getiren Gedik, her zaman gurur duyduğu ağabeyinden geriye kalan hatıralarla teselli olmaya çalıştığını belirtti.

Ömrü yettiği sürece ağabeyinin mezarını ziyaret etmeye, onun anılarını yaşatmaya devam edeceğini vurgulayan Gedik, kendisinden sonra da bunu çocuklarının devam ettireceğini kaydetti.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalındaki evlerinin yakınında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında 15 yaşındaki Eren Bülbül ile 41 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olmuştu.