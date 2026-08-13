Şehit Ferhat Gedik 9. yıl dönümünde dualarla anıldı

TRABZON'da 9 yıl önce PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada Eren Bülbül (15) ile birlikte şehit olan Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik (41), Hatay'ın İskenderun ilçesindeki mezarı başında dualarla anıldı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma sırasında korumak istediği Eren Bülbül ile birlikte şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, şahadetinin 9'uncu yıl dönümünde memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesindeki mezarı başında anıldı. Programa şehidin annesi Hatice Gedik, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Taner Özdemir, İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Burak Öztürk, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Demirci, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanı Yarbay Gökhan Aydın ile vatandaşlar katıldı. Gedik ve Eren Bülbül başta olmak üzere tüm şehitler için dua edenler, mezarına karanfil bıraktı. Hatice Gedik, oğlunun acısının hala taze olduğunu belirterek, vatandaşların ziyaretinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.