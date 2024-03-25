Şehit Hava Pilot Teğmen Yavuz Eracar, Tosya\'da anıldı

Şehit Hava Pilot Teğmen Yavuz Eracar, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kabri başında anıldı.
Manisa'da görev uçuşu esnasında 1998 yılında uçak düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Teğmen Yavuz Eracar için Tosya Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi.
Programda Kur'an-ı Kerim okundu, Tosya Müftüsü Mahmut Uluşahan'ın yaptığı duanın ardından Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal ve katılımcılar tarafından şehitlikte bulunan bütün şehitlerin mezarlarına tek tek kırmızı karanfil bırakıldı.
Kaymakam Ünsal tarafından şehidin babasına Türk bayrağı hediye edildi.
Anma törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, Tosya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenlenen tohum dağıtım törenine katıldı. Törende çiftçilere baklagillerden nohut dağıtıldı. Bakan Yumaklı, Ankara'nın tarım potansiyelini vurgulayarak, tarım projeleriyle desteklerin sağlandığını belirtti. Üretimde artışın önemine değinen Bakan Yumaklı, yerel yönetimlerin önemine dikkat çekti ve çiftçilere tohum dağıttı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik rakamlarının bir önceki yıla göre 318 bin kişi azaldığını söyledi. Bakan Işıkhan, Kırşehir'de yaptığı konuşmada, işsizlik oranının son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğunu belirtti ve ekonominin istikrarla büyüdüğünü vurguladı. Ayrıca, 2024 yılı itibarıyla yeni hedefler ve vizyonlar belirlendiğini ifade etti.