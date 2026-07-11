Şehit İkizlerin Babası: Evlatlarımla Gurur Duyuyorum, Vatansız Yaşayamam - Son Dakika
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Şehit İkizlerin Babası: Evlatlarımla Gurur Duyuyorum, Vatansız Yaşayamam

Şehit İkizlerin Babası: Evlatlarımla Gurur Duyuyorum, Vatansız Yaşayamam
11.07.2026 11:26  Güncelleme: 11:27
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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'nda şehit olan ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç, 10 yıldır evlatlarının özlemiyle yaşadığını ve onlarla gurur duyduğunu söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç, gurur duyduğu evlatlarını özlemle yad ediyor.

Adana Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünden geçici görevle gittikleri Ankara'da darbecilerin bombalı saldırısında şehit olan ikizler, şehadetlerinin 10. yılında anılıyor.

Evlatlarını kaybetmenin acısını ilk günkü gibi yüreğinde taşıyan baba Ali Oruç, oğullarının Alihocalı Mahalle Mezarlığı'ndaki kabirlerini sık sık ziyaret ediyor.

Oğullarının mezarı başında gözyaşlarına hakim olamayan Ali Oruç, AA muhabirine, çocuklarına duyduğu özlemin azalmadığını söyledi.

İki evladını kaybetmenin kolay olmadığını anlatan Oruç, her 15 Temmuz'da acılarının tekrar tazelendiğini belirtti.

"Sanki çocuklarımız gelecekmiş gibi bekliyoruz"

Oruç, evlatlarıyla gurur duyduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çocuklarım cuma günü dünyaya geldi, cuma günü de şehit oldular. Çocuklarım akıllı, başarılı, vatanını milletini seven, sayan, insanlarla diyaloğu çok güzel olan insanlardı. Evlatlarımla gurur duyuyorum. 10 yıldır çok zor günlerimiz geçti. Özlem dolu, gerçekten hasretle çocuklarımızı bekliyoruz. Çocuklarımız şehit oldu. Belki bir daha gelmeyeceklerini biliyoruz ama umudumuz hala sanki çocuklarımız gelecekmiş gibi bekliyoruz."

"Nasıl beraber dünyaya geldilerse, beraber de Cenab-ı Allah huzuruna teslim oldular"

Oruç, çocuklarının asker olmak istediğini ancak polis olduklarını dile getirdi.

Oğullarının hiç ayrılmadığını anlatan Oruç, "En son, şehit olmadan bir hafta öncesine kadar, 'Baba, artık biz ayrılacağız.' dediler. Ben de, 'Oğlum, burası vatan ocağı, baba ocağı değil. Nasip neredeyse orası olur.' dedim. Son bir ayları kalmıştı göreve başlamak için. Ayrılacakları için çok üzülüyorlardı, Cenab-ı Allah ayırmadı. Nasıl beraber dünyaya geldilerse, beraber de Cenab-ı Allah huzuruna teslim oldular." diye konuştu.

Oruç, oğlu Ahmet'in emaneti olan gelini ve torununa gözü gibi baktığını dile getirdi.

Herkese böyle hayırlı evlatlar nasip etmesini dileyen Oruç, şunları kaydetti:

"Evlatlarımla gurur duyuyorum. Yine böyle bir durum olduğunda gözümüzü kırpmadan, bu can bende olduğu müddetçe her zaman milletim ve devletim için hazırım. Şu an ben evlatsız yaşayabiliyorum ama vatansız yaşayamam. Rabbim vatanımıza, milletimize böyle bir acı daha yaşatmasın."

Şehit ikiz polis memurlarının hikayesi

Adana Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Ahmet ve Mehmet Oruç'un tüm eğitim hayatları beraber geçti.

Hayalini kurdukları polis meslek yüksekokuluna giren ikizler, daha sonra helikopter pilotu olmak için kursa kayıt yaptırdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının Gölbaşı'ndaki tesislerinde 8 ay eğitim alan ikiz kardeşler, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şehit İkizlerin Babası: Evlatlarımla Gurur Duyuyorum, Vatansız Yaşayamam - Son Dakika

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