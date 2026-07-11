Şehit ikiz polislerin babası: Evlatsız yaşarım ama vatansız yaşayamam

ANKARA Gölbaşı'nda Özel Harekat Daire Başkanlığı'na 15 Temmuz darbe girişimi sırasında F-16'larla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru ikiz kardeşler Ahmet (25) ve Mehmet Oruç'un (25) babası Hacı Ali Oruç (61), "İki kardeş dünyaya birlikte geldiler, göreve beraber başladılar, Allah'ın huzuruna da birlikte gittiler. Ben evlatlarımı vatan için toprağa verdim. Evlatsız yaşayabilirim ama vatansız yaşayamam" dedi.

Adanalı ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç, helikopter teknisyenliği eğitimi için geçici görevle Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda görevlendirildi. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında F-16'larla düzenlediği saldırıda Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşler şehit oldu. Göreve birlikte giden Oruç kardeşler, Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'ndeki şehitliğe de yan yana defnedildi. Oruç ailesi, evlatlarının mezarlarını Türk bayrakları ve çiçeklerle donattı.

MEZAR TAŞLARINA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Pozantı ilçesindeki yayla evinde yaşayan Hacı Ali Oruç, darbe girişiminin 10'uncu yılı nedeniyle kente dönüp, şehit evlatlarının mezarını ziyaret etti. Çocukları için ektiği çiçekleri koklayan Hacı Ali Oruç, mezar taşlarına sarılarak gözyaşı döktü. Evlatlarına seslenen Oruç, "Ahmet'im, gözün arkada kalmasın oğlum. Evladın, hanımın bana emanet. Sizi çok seviyorum" dedi. Oruç, evlat acısının hala taze olduğunu ancak şehitlerle gurur duyduklarını belirtti.

'GÖZLERİMİZ YOLLARDA KALDI'

Darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini ancak acının büyük olduğunu belirten Hacı Ali Oruç, "Her cuma günleri çocuklarımı ziyaret ediyorum. Onlarla konuşuyorum, hasret gideriyorum. Gözlerimiz yollarda kaldı. Onları hasretle bekliyoruz. Maalesef darbe girişiminde bulunan hain FETÖ'cüler, beni evlatlarımdan kopardılar. İki kardeş dünyaya birlikte geldiler, göreve beraber başladılar, Allah'ın huzuruna da birlikte gittiler. Elhamdülillah çocuklarım şehit oldu, bu mertebe herkese nasip olmaz" diye konuştu.

'HER GELDİĞİMDE ONLARI NE KADAR SEVDİĞİMİ SÖYLÜYORUM'

Evlatlarıyla her zaman gurur duyduğunu kaydeden Oruç, "İki kardeş birbirlerine çok düşkünlerdi, hiç ayrılmazlardı. Rabb'im de onları ayırmadı. Ne mutlu bana ki Allah'ım bana iki evlat verdi, ikisi de şehit oldu. Mezarlarına her geldiğimde onları ne kadar sevdiğimi söylüyorum. Ahmet'imin kızı 10 yaşına girdi. Ona, 'Gözün arkada kalmasın oğlum. Hem hanımına hem kızına gözüm gibi bakıyorum' diyorum. Onlar bana Ahmet'imin emanetleri" dedi.

'DEVLETİMİZ, MİLLETİMİZ VAR OLSUN'

Acısının ikiye katlandığını ifade eden Oruç, "İki evladını toprağa vermek gerçekten çok zor bir şey. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Ben evlatlarımı vatan için toprağa verdim. Evlatsız yaşayabilirim ama vatansız yaşayamam. Allah bizi vatansız ve yurtsuz bırakmasın; devletimiz, milletimiz var olsun. Bu vatana kimse göz dikemez. Biz her zaman hazırız. Gerektiğinde ben ve hayatta olan oğlum, vatan için canımızı seve seve vermeye hazırız. Canımız, bedenimiz var olduğu müddetçe vatana feda olsun" diye belirtti.

'O HAİN, CEHENNEM ATEŞİNDE YANSIN'

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den ahirette hesap soracaklarını söyleyen Oruç, "O hain zaten geberdi, hakkımı helal etmiyorum. Tüm şehit aileleri de benim gibi düşünüyor. Ahirette ondan hesap soracağız. Anne-babanın evlatsız, eşin kocasız, çocuklarının babasız kalması kolay değil. Bize çok büyük acılar çektirdiler. O hain de cehennem ateşinde cayır cayır yansın. Allah onları perişan etsin" dedi.