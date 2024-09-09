Şehit Jandarma Uzman Çavuş'un Eşi Doğum Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şehit Jandarma Uzman Çavuş'un Eşi Doğum Yaptı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde devrilen zırhlı araçta şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Gizem Büyükçaylı, şehadet haberinin ardından fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Gizem Büyükçaylı, burada 36 haftalık bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bebeğe verilen isimlerden birinin 'Orhan' olacağı öğrenildi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da hastanede Gizem Büyükçaylı'yı ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

09.09.2024 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev sırasında devrilen zırhlı araçta şehit olan 4 askerden Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Gizem Büyükçaylı, şehadet haberi sonrası fenalaştı. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gizem Büyükçaylı, dün akşam saatlerinde sezaryen doğumla 36 haftalık bir erkek bebek dünyaya getirdi. Babasının şehit olduğu gün 2 kilo 200 gram ağırlığında doğan bebeğe, ailenin 2 isim vermeyi planladığı, bu isimlerden birinin 'Orhan' olacağı öğrenildi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da şehidin eşi Gizem Büyükçaylı'yı hastanede ziyaret etti. Ziyarette, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ve Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan da bulundu. Vali Ustaoğlu, basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret ardından hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

'TABİİ ACIMIZ BÜYÜK'

Vali Ustaoğlu, "Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Malumunuz dün Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 jandarma kahramanımızı şehit verdik. Bunlardan birisi de Balıkesir'imizin damadıydı. Acı bir tesadüf ki şehit verdiğimiz gün hanımının doğumunun son günleri yaklaşmış bir vaziyetteydi ve dün gece doğum gerçekleştirdi. Erkek bir evladı dünyaya geldi. Biraz önce biz de kızımızı ziyaret ettik. Çok sağlıklı bir erkek çocuğu dünyaya getirmiş. Bir taraftan ona da 'Hoş geldin' diyoruz. Diğer taraftan da tabii acımız büyük. Bugün de şehidimizin Isparta'da ikindi namazından sonra defni olacak. Tekrar tüm milletimize başsağlığı dileklerimizi iletiyorum. Yaralı olan jandarma personelimize de acil şifalar diliyorum. Rabbim ülkemize, milletimize bu tip acıdan, bu tip sıkıntılardan kurtarsın. Bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.

Kaynak: DHA

İsmail Ustaoğlu, Balıkesir, Jandarma, Hastane, Tunceli, Ovacık, Güncel, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Jandarma Uzman Çavuş'un Eşi Doğum Yaptı - Son Dakika


22:33 Amcadan, “Narin’in babası mısınız“ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, "Narin'in babası mısınız?" sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
19:22 Erdoğan’dan Kabine sonrası “kılıçlı yemin“ çıkışı: Tahkikatı çok boyutlu yürütüyoruz Erdoğan'dan Kabine sonrası "kılıçlı yemin" çıkışı: Tahkikatı çok boyutlu yürütüyoruz
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 23:30:14. #1.12#
SON DAKİKA: Şehit Jandarma Uzman Çavuş'un Eşi Doğum Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement