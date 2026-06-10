Şehit öğretmen Ayla Kara'nın adı kütüphanede yaşatılıyor - Son Dakika
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Şehit öğretmen Ayla Kara'nın adı kütüphanede yaşatılıyor

Şehit öğretmen Ayla Kara\'nın adı kütüphanede yaşatılıyor
10.06.2026 20:04
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Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara adına memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eğitim gördüğü okulda kütüphane açıldı.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara adına memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eğitim gördüğü okulda kütüphane açıldı.

Alpagu Eğitim Araştırma ve Yardımlaşma Derneği tarafından yürütülen kampanya kapsamında, Kara'nın eğitim gördüğü Urganlı Mahallesi'ndeki 23 Nisan Ortaokulu'nda tören düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Dinçer, törende yaptığı konuşmada, Kara'nın hatırasını yaşatmak amacıyla okulda kütüphane oluşturulduğunu ifade etti.

Ertuğrul Mert Kara da annesinin öğretmenliği sevgiyle yaptığını belirterek, "Bu kütüphanede okunacak her kitapta, öğrenilen her bilgide annemin hatırasının yaşayacak olması bizim için büyük bir gurur. Şehitler ölmez, annem bugün de bizi izliyor. Onunla gurur duyuyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Çetin Akın tarafından Ertuğrul Mert Kara ve Kara'nın ablası Nilgün Kırdar'a, Kara'nın okuldaki kayıt belgesi ve fotoğrafının yer aldığı tablo takdim edildi.

İlçe Müftüsü Ömer Çoban tarafından ise Kara'nın annesi Yücel Gürbüz'e Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit öğretmen Ayla Kara'nın adı kütüphanede yaşatılıyor - Son Dakika

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