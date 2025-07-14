Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'na katılanlar Aksaray'a ulaştı - Son Dakika
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Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'na katılanlar Aksaray'a ulaştı

14.07.2025 12:51
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Arnavutköy Belediyesince 15 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla düzenlenen "Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu" kapsamında İstanbul'dan yola çıkan sporcular Aksaray'a geldi.

Arnavutköy Belediyesince 15 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla düzenlenen "Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu" kapsamında İstanbul'dan yola çıkan sporcular Aksaray'a geldi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanları ve yaralananları anmak amacıyla bu yıl 9'uncusu düzenlenen bisiklet turuna katılan sporcular, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda toplandı.

Burada Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mahmut Okur ve sporculara, şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ulaştırmak üzere toprak verdi.

Kumbuzoğlu, gazetecilere, 30 lisanslı bisiklet sporcusunun İstanbul'dan şehit Ömer Halisdemir'in mezarına varmak üzere yola çıktığını söyledi.

Buradan da Niğde'ye doğru hareket edeceklerini belirten Kumbuzoğlu, "Şehitlerimizin anısını da böyle güzel bir faaliyeti yürüten Arnavutköy Belediyesine yürekten teşekkür ediyorum. Ömer Halisdemir çok sembol bir kişi, 15 Temmuz'un kahramanı. Onun nezdinde bütün şehitlerimizin mekanları cennet olsun, gazilerimize sağlık ve huzurlu bir ömür diliyorum. Bugünleri unutmamak lazım. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ülkemizin birliğini ve beraberliğini, cesaretini, azmini sembolize eden bir gün." diye konuştu.

Okur ise İstanbul'dan 9 Temmuz'da Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'na başladıklarını, yarın kabir ziyaretini yapacaklarını kaydetti.

Kumbuzoğlu ve beraberindekiler, Okur ve sporcuları yolcu etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'na katılanlar Aksaray'a ulaştı - Son Dakika

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