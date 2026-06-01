Şehit Pilot Binbaşı Nihat İlgen\'in Adı Bolu\'daki Okula Verildi

AZERBAYCAN'dan Türkiye'ye dönerken kaza kırıma uğrayan askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı Nihat ilgen'in adı memleketi Bolu'da bir okula verildi.

11 Kasım 2025 tarihinde Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken kaza kırıma uğrayan askeri kargo uçağında 12'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında görev yapan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen şehit oldu. Bolu'da bulunan 60'ncı Yıl Ortaokulu'na Hava Pilot Binbaşı Nihat ilgen'in adı verildi. Şehit Nihat İlgen'in memleketi Bolu'da adının verildiği Şehit Nihat İlgen Ortaokulu'nun açılış töreni yapıldı. Törene Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ile birlikte daire müdürleri ile öğretmenler, öğrenciler ve İlgen ailesi katıldı. Törende konuşan Vali Aydın, "Aziz milletimizin tarih boyunca sahip olduğu en büyük güç vatanı, bayrağı ve mukaddes değerleri uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden kahraman evlatlarıdır. Şehidimiz Nihat İlgen de bu asil ruhun, bu yüksek fedakarlık şuurunun müstesna temsilcilerinden biridir. Bugün bir eğitim yuvasının onun adını taşıyor olması yalnızca bir isim verme değil isminin unutulmayacağının ve zamana teslim edilmeyeceğinin güçlü bir ifadesidir" dedi.

Okulun içerisine şehit pilotun fotoğrafları ile eğitim ve meslek hayatı bilgilerinin yer aldığı bir köşe de hazırlandı.