Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın Cenazesi Isparta'da Toprağa Verildi - Son Dakika
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Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın Cenazesi Isparta'da Toprağa Verildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekat Bölgesi'nde kalp krizi geçirerek şehit olan Piyade Binbaşı Osman Ayan, memleketi Isparta'nın Senirkent ilçesinde sonsuzluğa uğurlandı. Cenaze töreninde eşi, annesi ve kardeşi gözyaşı dökerken, şehidin naaşı köy mezarlığına defnedildi. Törene, şehidin ailesi ve çok sayıda devlet yetkilisi katıldı.

05.09.2024 15:48
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekat Bölgesi'nde, intikal faaliyeti sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın cenazesi, memleketi Isparta'nın Senirkent ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Binbaşı Ayan için Gençali köy meydanında cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazı öncesinde, şehidin eşi Nazan, annesi Gülümser ve kardeşi Elif Ayan tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Gülümser ve Harun isimli 10 aylık ikiz çocukları olduğu öğrenilen şehit Ayan'ın naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, kortej eşliğinde götürüldüğü köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, Isparta Valisi Aydın Baruş, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eğirdir Dağ Komando Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, İl Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Kahraman ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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