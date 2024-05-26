Şehit Piyade Üsteğmen Halil Durmaz'ın mezarına ziyaret - Son Dakika
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Şehit Piyade Üsteğmen Halil Durmaz'ın mezarına ziyaret

Şehit Piyade Üsteğmen Halil Durmaz\'ın mezarına ziyaret

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 1987 yılında PKK'lı teröristlerle çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Halil Durmaz'ın mezarına ziyaret düzenlendi. Emekli subaylar, erbaş ve erler, aile yakınları ve eşi Hülya Durmaz, şehit Durmaz'ın kabrinin başında dua etti. Ziyarette, vatanın bekası için canlarını feda etmeye hazır olduklarını belirten konuşmalar yapıldı.

26.05.2024 11:58
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Silah arkadaşları, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 1987 yılında PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada 26 yaşında şehit olan Piyade Üsteğmen Halil Durmaz'ın Eskişehir Hava Şehitliği'ndeki mezarına ziyarette bulundu.

Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nda aynı yıl görev yapan bazı emekli subaylar, vatani görevini yerine getiren erbaş ve erler, eşi Hülya Durmaz ile aile yakınları, şehit Durmaz'ın kabrinin başında dua etti.

"Değer yargılarının değersizleştiği günümüz dünyasında bir değeri ortaya koymaya çalışıyoruz"

Emekli Albay Halit Olgun, gazetecilere, aynı çatışmada iki subay ile 10 erbaş ve erin de şehit olduğunu söyledi.

Olay döneminde bölgede üsteğmen olarak görev yaptığını anlatan Olgun, şu ifadeleri kullandı:

"Şehit Piyade Üsteğmen Durmaz'ı anmak için buradayız. Türkiye'nin değişik coğrafyalarından ve Almanya'dan gelenler var. Bu topraklar için can vermiş kardeşimizi 37 yıl sonra anmak maksadıyla bir araya geldik. O zamanlar 20'li yaşlarında, şimdi ise dede olmuş insanlar, bir vefayı yaşatmak için burada. Değer yargılarının değersizleştiği günümüz dünyasında bir değeri ortaya koymaya çalışıyoruz."

Olgun, vatanın bekası için gerekirse kendilerinin de canlarını seve seve feda edeceklerini sözlerine ekledi.

"Eşimin bir asker olarak vatanını bize tercih etmesi gurur veriyor"

Şehidin eşi Hülya Durmaz da her Türk vatandaşının bu toprakları çok sevdiğini belirtti.

Şehitlerin gönüllerde yaşadığını ifade eden Durmaz, "Eşimin arkadaşlarının arasında olmasını çok isterdim ama vatanını, bayrağını seven bir asker olarak vatanını bize tercih etmesi bizlere gurur veriyor. Bu vatan, hepimizin vatanı. Şehitlerimizin arasında sevgili eşim de var. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Şemdinli, Hakkari, Piyade, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Piyade Üsteğmen Halil Durmaz'ın mezarına ziyaret - Son Dakika


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