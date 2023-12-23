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Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yazıcı'nın Gümüşhane'deki köyüne Türk bayrakları asıldı - Son Dakika
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Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yazıcı'nın Gümüşhane'deki köyüne Türk bayrakları asıldı

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın, Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki köyüne Türk bayrakları asıldı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yazıcı\'nın Gümüşhane\'deki köyüne Türk bayrakları asıldı
23.12.2023 - 13:56,
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Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın, Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki köyüne Türk bayrakları asıldı.

Şehidin amcası Selami Yazıcı ve diğer yakınları, Telme köyündeki taziyeevinde başsağlığı dileklerini kabul etti.

Şiran Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Serhat Demiral ve vatandaşlar, şehidin yakınlarına taziyelerini iletti.

Şehidin babaevinin yanı sıra köyün girişine ve taziyeevine Türk bayrakları asıldı.???

Ailesi Zonguldak'ta ikamet eden şehit Yazıcı'nın cenazesinin, Şiran'da defnedilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yazıcı'nın Gümüşhane'deki köyüne Türk bayrakları asıldı - Son Dakika
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