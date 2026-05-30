Şehit polis Aydın Üyenarık Adana'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit polis Aydın Üyenarık Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

30.05.2026 14:31
Geçen yıl İstanbul'da trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Cenazesi, İstanbul'daki törenin ardından memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'da geçen yıl geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan polis memuru Aydın Üyenarık'ın cenazesi memleketi Adana'da toprağa verildi.

Şehit polis memuru Üyenarık'ın (48) cenazesi, dün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde düzenlenen törenin ardından Adana'nın Ceyhan ilçesi Gümürdülü Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.

Burada kılınan namazın ardından evli ve 3 çocuk babası Üyenarık'ın naaşı, dualar eşliğinde toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Mustafa Yavuz, İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan da katıldı.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde, geçen yıl kasım ayında görevli bulunduğu polis aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan Aydın Üyenarık, tedavi gördüğü Tuzla Devlet Hastanesi'nde dün hayatını kaybetmişti. Şehit polis için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde tören düzenlenmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Trafik, Ceyhan, Aydın, Polis, Adana, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
