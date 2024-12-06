Şehit Polis Memuru Mehmet Tozun, Seferihisar'da Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Polis Memuru Mehmet Tozun, Seferihisar'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde 20 Kasım meydana gelen olayda yaralanan ve bugün sabah saatlerinde şehit olan polis memuru Mehmet Tozun son yolculuğuna uğurlandı.

06.12.2024 17:20  Güncelleme: 18:45
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(İZMİR)- İzmir'in Seferihisar ilçesinde 20 Kasım meydana gelen olayda yaralanan ve bugün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Mehmet Tozun son yolculuğuna uğurlandı.

İki çocuk babası şehit polis memuru Mehmet Tozun için Seferihisar Fatma Tevfik Uyar Camiinde ikindi namazı sonrası tören düzenlendi. Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordu Komutanı İrfan Özsert, İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Altan İnanç, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Emniyet Teşkilatı, Tozun'un mesai arkadaşları ailesi ve yakınları katıldı.

İzmir İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit polis memurunun naaşı Seferihisar Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi. Törende şehit polis memuru Mehmet Tozun'un annesi ile babası ayakta durmakta zorlanırken ailesi ve sevenleri ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Şehit Polis Memuru Mehmet Tozun, Seferihisar'da Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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