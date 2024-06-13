Şehit Polis Sabri Altınbaş'ın oğluna doğum günü sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şehit Polis Sabri Altınbaş'ın oğluna doğum günü sürprizi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 yıl önce şehit olan Özel Harekat Polisi Sabri Altınbaş'ın oğlu Bera Zeki Altınbaş'a (13) doğum gününde sürpriz parti düzenledi. Şehit polis memurunun oğlu Bera, okulunda pasta ve kutlama ile karşılandıktan sonra bir kafeye götürülerek doğum günü partisi düzenlendi.

13.06.2024 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 yıl önce şehit olan Özel Harekat Polisi Sabri Altınbaş'ın oğlu Bera Zeki Altınbaş'a (13) doğum gününde sürpriz parti düzenledi.

Düzceli olan Özel Harekat Polisi Sabri Altınbaş, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, 2015 yılında zırhlı polis aracının geçişi sırasında, yola döşenen bombanın patlatılması sonucu 33 yaşında şehit oldu. Evli ve 1 çocuk babası olan şehit polis memurunun oğlu Bera Zeki Altınbaş'a 13'üncü yaş gününde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. Polisler, Bera'nın okuluna giderek pasta ile kutlama yaptı. Daha sonra da Bera, ekip otosuyla bir kafeye götürüldü. Kafede Bera için arkadaşları ve Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in de katıldığı doğum günü partisi düzenlendi. Bera Zeki Altınbaş, doğum günü sürprizi karşısında büyük mutluluk yaşadı.

Kaynak: DHA

Doğum Günü, Düzce, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Polis Sabri Altınbaş'ın oğluna doğum günü sürprizi - Son Dakika


19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
17:26 İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
11:11 LGS’de çıkan soru davalık oldu: Ya cevabı değiştirsinler ya da iptal etsinler LGS'de çıkan soru davalık oldu: Ya cevabı değiştirsinler ya da iptal etsinler
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
17:36 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 mağlup etti Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti
17:12 Cimbom’a piyango vurdu Ayrılığı kafasına koyan Zaniolo’ya servet değerinde teklif Cimbom'a piyango vurdu! Ayrılığı kafasına koyan Zaniolo'ya servet değerinde teklif
16:10 Ayşe Ateş’ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar Ayşe Ateş'ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar
16:09 Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, İstanbul’a geldi Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, İstanbul'a geldi
15:52 AK Parti’den Özel’in Cumhur İttifakı’na yönelik sözlerine tepki: Bu bir siyasi saldırganlıktır AK Parti'den Özel'in Cumhur İttifakı'na yönelik sözlerine tepki: Bu bir siyasi saldırganlıktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 19:35:43. #1.12#
SON DAKİKA: Şehit Polis Sabri Altınbaş'ın oğluna doğum günü sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement