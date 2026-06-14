Şehit Polis Tayfun Baş için Duygu Dolu Tören

ŞEHİT POLİS İÇİN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE TÖREN

Muğla'da, KADES uygulaması ihbarına gittiği adreste silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Tayfun Baş'ın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak, polis eskortu eşliğinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi. Burada düzenlenen törene şehidin babası Bilal Baş, annesi Saniye Baş, polis eşi Özlem Baş, kızı Ayseren Baş, Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, protokol üyeleri, askeri erkan, emniyet mensupları, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri katıldı.

'SADECE SENSİZ KALACAĞIM DİYE ÜZÜLÜYORUM'

Törende eşinin tabutuna sarılan Özlem Baş, "Ağlamayacağım. Korkma tamam mı? Kelime-i Şahadet getir. 'Güzelim' diyordun ya bana bak korkma. Hepimizi duyuyorsun, biliyorum. Sen zaten cennete gidiyorsun. Sadece sensiz kalacağım diye üzülüyorum. Şehit oldun aslan kocam. Sakın korkma çünkü sen Peygamber efendimizin yanına gidiyorsun. Bir de bana söz ver orada birini bulmak yok, ben geleceğim. Birlikte olacağız yine" diyerek ağladı.

PELUŞ OYUNCAĞI İLE ŞEHİT BABASINA VEDA ETTİ

Peluş oyuncak ile katıldığı törende, babasının Türk bayrağına sarılı tabutunun yanına getirilen Ayseren Baş (5), 'Babamı görmek istiyorum' demesi üzerine annesi Özlem Baş, "Babamız melek oldu ama bizi her zaman koruyacak. Çünkü güçlüyüz biz. Artık benim kızım şehit kızı. Kızım babası çok seviyordu. Sana babamızı göstereceğim fotoğraflarımız var zaten. Baban üzülür. Sakın üzülme, çocukların bana emanet. Poyraz'ın ismini sen koydun Ayseren'in ismini ben. Kızıma da oğluma da çok iyi bakacağım. Sen hiç merak etme" demesi duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Törende öz geçmişi okunan şehit polis memuru Tayfun Baş için saygı duruşunda bulunuldu. İl Müftüsü Rüstem Can tarafından yapılan duanın ardından Baş'ın tabutu, cenaze aracına konulup, polis eskortu eşliğinde defnedilmek üzere eşinin memleketi olan Denizli'ye uğurlandı.

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Aziz ŞAHİN/ MUĞLA,