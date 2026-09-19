Şehit polisin cenazesini meslektaşları selam vererek uğurladı - Son Dakika
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Şehit polisin cenazesini meslektaşları selam vererek uğurladı

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Şehit polisin cenazesini meslektaşları selam vererek uğurladı
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KIRIKKALE’de kaza yerinde inceleme yaptığı sırada başka bir otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya’nın (38) cenazesi, Giresun’a gönderilmek üzere Amasya’dan geçerken önlem alan trafik polisleri cenaze aracını selamlayarak uğurladı.

KIRIKKALE'de kaza yerinde inceleme yaptığı sırada başka bir otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya'nın (38) cenazesi, Giresun'a gönderilmek üzere Amasya'dan geçerken önlem alan trafik polisleri cenaze aracını selamlayarak uğurladı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi'nde görevli polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya, Bahşılı ilçesi Atadönmez Mahallesi'nde meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından olay yerinde inceleme yaptığı sırada başka bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sarıyalçınkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Evli ve 2 çocuk babası Sarıyalçınkaya için Kırıkkale Nur Camisi'nde tören düzenlendi. Törenin ardından Türk bayrağına sarılı cenaze, memleketi Giresun'a gönderildi. Şehit polis Sarıyalçınkaya'nın cenazesini taşıyan araç, Amasya'dan geçerken, trafik polisleri güzergahta güvenlik ve trafik düzenlemesi yaptı. Trafik polisleri, cenaze aracının geçişi sırasında selam vererek şehit meslektaşını uğurladı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Şehit polisin cenazesini meslektaşları selam vererek uğurladı - Son Dakika
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