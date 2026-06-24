Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut, Adana\'da son yolculuğuna uğurlandı
24.06.2026 10:44
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Van'ın Erciş ilçesinde trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut'un cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.

Van'ın Erciş ilçesinde trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut'un cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.

Şehit Karabulut'un naaşı, Van Jandarma Hava Grup Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından merkez Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'na götürüldü.

Buradaki cenaze namazına, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Mustafa Yavuz, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, ilçe belediye başkanları, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Yavuz ve Orgeneral Kurtoğlu'nun teskin ettiği şehit babası Zeki Karabulut, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öptü.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıldırdığı namaz sonrası Karabulut'un naaşı, dualar eşliğinde toprağa verildi.

Van-Erciş kara yolunda dün hafif ticari aracın, jandarma personelinin bulunduğu araca arkadan çarpması sonucu 27 yaşındaki Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit olmuş, 3'ü jandarma personeli 5 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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