Şehit Uzman Çavuş Obi'nin Cenazesi Ordu'ya Getirildi

1) ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ OBİ'NİN CENAZESİ MEMLEKETİ ORDU'YA GETİRİLDİ

PENÇE-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kani Obi'nin (29) naaşı, memleketi Ordu'ya getirildi.

6 Temmuz Pazar günü, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 852 rakımlı tepede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama-tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen Uzman Çavuş Kani Obi şehit oldu. Obi'nin şehadet haberi, Korgan ilçesi Çayırkent Mahallesi'ndeki ailesine verildi. Obi'nin cenazesi, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Ordu- Giresun Havalimanı'na getirildi. Şehit naaşı burada, Ordu Valisi Muammer Erol, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, askeri erkan, emniyet güçleri ve şehit ailesi tarafından karşılandı. Şehit Uzman Çavuş Kani Obi'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören eşliğinde uçaktan cenaze aracına taşınırken, ailesi gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Kani Obi'nin cenazesi 8 Temmuz Salı günü (yarın) öğle namazına müteakip Korgan ilçesi Çayırkent Ericek Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Çayırkent Gazi Mahallesi Çorak mevkisinde bulunan aile mezarlığına defnedilecek.