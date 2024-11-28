Şehit Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk, Adana'daki kabri başında anıldı - Son Dakika
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Şehit Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk, Adana'daki kabri başında anıldı

Şehit Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk, Adana\'daki kabri başında anıldı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde 2019'da yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk, Adana'daki mezarı başında anıldı.

28.11.2024 12:46
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde 2019'da yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk, Adana'daki mezarı başında anıldı.

Görevi sırasında 28 Kasım 2019'da yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Çabuk için Kozan Şehitliği'ndeki mezarında anma töreni düzenlendi.

Programda, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi, şehidin kabrine karanfil bırakıldı.

Şehidin babası Ünlen Çabuk, gazetecilere, oğlunun şehadetinin üzerinden 5 yıl geçtiğini anımsattı.

Evlat acısını ilk günkü gibi hissettiklerini belirten Çabuk, "Onunla gurur duyuyoruz. Şehitlerimiz, bu vatanın bağımsızlığı için en büyük fedakarlığı yapan kahramanlardır." diye konuştu.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Çoban, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık ve İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şehit Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk, Adana'daki kabri başında anıldı - Son Dakika


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