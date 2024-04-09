İzmir'de şehit yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde mezar ziyaretinde duygulu anlar yaşadı - Son Dakika
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İzmir'de şehit yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde mezar ziyaretinde duygulu anlar yaşadı

İzmir\'de şehit yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde mezar ziyaretinde duygulu anlar yaşadı

İzmir'de şehit yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde yakınlarının mezarlarına yaptıkları ziyarette duygulu anlar yaşadı.

09.04.2024 12:50
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İzmir'de şehit yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde yakınlarının mezarlarına yaptıkları ziyarette duygulu anlar yaşadı.

Kadifekale Hava Şehitliği'ne gelen şehit aileleri, çocuklarının mezarları başında dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

Mezarlara karanfil bırakan aileler, mezar taşlarını yıkadı. Bazı şehit aileleri, kendi çocuklarının mezarları ile birlikte diğer şehit mezarlarının da bakımını yaptı.

Hatay'ın Serinyol ilçesinde 2003 yılında şehit olan Jandarma Çavuş Mustafa Mutlu'nun babası Kasım Mutlu, AA muhabirine, bayramların sevinç kaynağı olduğunu, ancak şehit aileleri olarak bayramları hüzünlü geçirdiklerini söyledi.

Her bayram çocuklarının mezarına geldiklerini belirten Mutlu, şöyle konuştu:

"Biz onlara geliyoruz. Çünkü onlar bizim elimize öpmeye gelmeyecekler. Biz de onların bayramını kutlamaya geldik. Mezarı temizleyip, sildik. Nasıl evimizde bayram temizliği yapıyorsak burada da onu hissettirmek istedik. Ne kadar da hüzünlü olsak bizler inanın buraya geldiğimizde değişiyoruz. Buradan ayrılmak istemiyoruz ama hayat devam ettiği için mecbur gideceğiz. Bayram boyunca, şehit aileleri çocuklarının yanına koşuyor. Bu şekilde bir teselli buluyoruz."

Şırnak'ta 1999 yılında şehit olan Jandarma Komando Çavuş Akın Aydın'ın kardeşi Volkan Aydın da abisinin şehit olmasının üzerinden 25 yıl geçtiğini ancak o günü dün gibi hatırladıklarını ifade etti.

Her bayram arifesinde ailece şehitliğe geldiklerini kaydeden Aydın, "Bayramlaşıyoruz burada. Bayramın adı bayram ama bizim için bayram gelip ziyaret etmek." dedi.

Anne Emriye Aydın da oğluyla bayramlaştığını, 25 yıl geçse de oğlunun acısını unutamadığını söyledi.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, İzmir, Güncel, Son Dakika

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