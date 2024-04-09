Şehit Yakınları ve Gaziler Ramazan Bayramı\'nda Şehitliği Ziyaret Etti

Şehit yakınları ve gaziler, Ramazan Bayramı arifesinde Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti.
Erken saatlerden itibaren şehitliğe gelen şehit aileleri ve gaziler, Türk bayraklarıyla donatılmış kabirlerin bakımlarını yaptı, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2018'de PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci'nin annesi Ayfer Dökmeci, bayramın geldiğini hissedemediğini söyledi.
Oğlunu kaybetmesinin üzerinden 11 bayram geçtiğini, gün geçtikçe daha çok özlediğini ifade eden anne Dökmeci, "Nasip olursa her gün buradayız. Oğlunun sünneti olacaktı ona gelecekti, davetiyeleri dağıttı ama kısmet olmadı." dedi.
Suriye'de 2019'da Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun'un amcası Yetkin Coşkun da buruk bir sevinç yaşadığını ifade etti.
Acılarının çok ağır olduğunu belirten Coşkun, "Diyecek hiçbir şey yok. Burada onlar gibi bir sürü genç, vatan için kanını dökmüş, şehit olmuş. Allah kimseye evladının acısını göstermesin. Vatan sağ olsun." diye konuştu.
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı anma programı düzenledi
Şehitlikte, ayrıca Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfınca anma programı düzenlendi.
Vakfın Genel Başkanı Lokman Aylar ve üyeler, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından kabirlere karanfil bıraktı, şehit aileleriyle tek tek bayramlaştı.
Aylar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm şehitleri rahmetle yad ederek, şehit ailelerinin bayramını kutladı.
Şehit anne ve babaların sabahın erken saatlerinde gurur ve onur verici bir duyguyla vatan için feda ettikleri çocuklarıyla bayramlaşmaya geldiklerini dile getiren Aylar, "Bugün aslında burada şehitlerimizle bayramlaşıyoruz. Onlar için bedel ödeyen, aslında bu vatan toprakları için bedel ödeyen, bu toprakların vatanı olması için bedel ödeyen kahraman şehitlerimizle, silah arkadaşlarımızla bayramlaşmaya geldik. Onların bayramlarını kutluyoruz." dedi.
Son Dakika › Güncel › Şehit Yakınları ve Gaziler Ramazan Bayramı'nda Şehitliği Ziyaret Etti - Son Dakika
Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Matlı, mesajında birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak, bayramların sevgi ve saygının en güzel şekilde yaşandığı zamanlar olduğunu belirtti. Ayrıca, Ramazan ayının manevi ikliminin tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini diledi ve tüm hemşerilerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Ramazan Bayramı tatili süresince Sakarya genelinde jandarma ekipleri, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla kurallara uyulmasını sağlamak için denetimlerini artırdı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hız kurallarına uyulmaması, emniyet kemeri kullanımı, kırmızı ışık ihlalleri ve kask kullanımı gibi konularda radar denetimleri yapmaktadır. Trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların azaltılması için sürücülerin daha duyarlı olmaları ve trafik kurallarına uymaları önemlidir.
İstanbul ve diğer şehirlerde yaşayan Sivaslılar, 9 günlük bayram tatilini fırsat bilerek memleketlerine akın etti. Bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, çarşıda yoğunluk oluşturdu. Sivas, Türkiye'nin en büyük ikinci yüz ölçümüne sahip olması ve göç veren bir şehir olması sebebiyle gurbette yaşayan Sivaslılar tarafından tercih edildi. Cadde ve sokaklarda binlerce Sivaslı'nın yoğunluğu nedeniyle yaya ve araç trafiğinde artış yaşandı. Sivaslılar, bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için her bayram olduğu gibi bu bayramda da memleketlerine akın etti.
Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik'in faydasına olacak yatırımların tüm meclis üyelerinin görüş birliği ile hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, belediye meclisinde samimi ve dostane bir havada çalışmak istediklerini söyledi.
Karaman Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, meclis üyelerini selamladı ve kent için hayırlı işlere imza atacaklarını belirtti.
Ramazan Bayramı arifesinde Bayburt'ta alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar marketlere, mağazalara, manavlara ve fırınlara akın ederek bayram hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Bayram ikramiyelerinin hesaplara yatmasıyla birlikte banka ATM'leri önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Trafikte de yoğunluk yaşanırken, köylerden gelen vatandaşlar köy servislerine yetişebilmek için zamanla yarışıyor. Bayram alışverişini tamamlayan vatandaşlar, evlerine dönme hazırlığı yapıyor. Fırıncı esnafları ise bayram ekmeği için uzun mesai harcıyor.