Şehitkamil Belediyesi 19 Mayıs'ta Bayraklı Büyük Yürüyüş düzenledi - Son Dakika
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Şehitkamil Belediyesi 19 Mayıs'ta Bayraklı Büyük Yürüyüş düzenledi

Şehitkamil Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 'Bayraklı Büyük Yürüyüş' düzenledi. Yürüyüşe Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz da katıldı ve bayram coşkusunu paylaştı. Etkinlik boyunca bando eşliğinde çalınan marşlar ve şarkılar, yürüyüşe ayrı bir renk kattı. Şehitkamil Meydanı ve Koru Park'ta ise bayram kutlamalarının doruk noktasına ulaşıldı.

20.05.2024 10:18
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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Bayraklı Büyük Yürüyüş" düzenledi.

19 Mayıs, tüm yurtta olduğu gibi Şehitkamil'de de coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında düzenlenen "Bayraklı Büyük Yürüyüş" de Celal Doğan Parkı'ndan başladı, Şehitkamil Meydanı ve Koru Park'a kadar devam etti. Etkinliğin öncülüğünü ise Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz üstlendi. Başkan Yılmaz, vatandaşlarla yürüyerek, bayram coşkusunu paylaştı.

Yürüyüş sırasında, güzergah üzerinde bulunan evlerdeki vatandaşlar bayram coşkusuna ortak oldu. Balkonlarına çıkan vatandaşlar, Türk bayrakları sallayarak ve alkışlarla yürüyüşe destek verdi. Etkinlik boyunca bando eşliğinde çalınan marşlar ve şarkılar, yürüyüşe ayrı bir renk kattı.

Yürüyüşün sonunda varılan Şehitkamil Meydanı ve Koru Park, bayram kutlamalarının doruk noktasına ulaştığı yerler oldu. Burada, katılımcılar için özel bir program düzenlendi. Warm Up-DJ Zen, hazırladığı performans ile bayram coşkusunu zirveye taşıdı.

Kaynak: ANKA

Umut Yılmaz, Şehitkamil, Gençlik, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehitkamil Belediyesi 19 Mayıs'ta Bayraklı Büyük Yürüyüş düzenledi - Son Dakika
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