Şehitkamil Belediyesi 19 Mayıs'ta Bayraklı Büyük Yürüyüş düzenledi

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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Bayraklı Büyük Yürüyüş" düzenledi.

19 Mayıs, tüm yurtta olduğu gibi Şehitkamil'de de coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında düzenlenen "Bayraklı Büyük Yürüyüş" de Celal Doğan Parkı'ndan başladı, Şehitkamil Meydanı ve Koru Park'a kadar devam etti. Etkinliğin öncülüğünü ise Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz üstlendi. Başkan Yılmaz, vatandaşlarla yürüyerek, bayram coşkusunu paylaştı.

Yürüyüş sırasında, güzergah üzerinde bulunan evlerdeki vatandaşlar bayram coşkusuna ortak oldu. Balkonlarına çıkan vatandaşlar, Türk bayrakları sallayarak ve alkışlarla yürüyüşe destek verdi. Etkinlik boyunca bando eşliğinde çalınan marşlar ve şarkılar, yürüyüşe ayrı bir renk kattı.

Yürüyüşün sonunda varılan Şehitkamil Meydanı ve Koru Park, bayram kutlamalarının doruk noktasına ulaştığı yerler oldu. Burada, katılımcılar için özel bir program düzenlendi. Warm Up-DJ Zen, hazırladığı performans ile bayram coşkusunu zirveye taşıdı.