Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz, 19 Mayıs Etkinliklerinde Gençlerle Buluştu

(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Minik Kulaçlar Yüzme Şenliği ve Gençlik Spor Şöleni'ne katılarak gençlerle bir araya geldi. Başkan Yılmaz, gençlere yönelik konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ilerlemenin önemine vurgu yaptı.

Alleben Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen Minik Kulaçlar Yüzme Şenliği'ne katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 13 kulüpten toplamda 615 sporcunun yarıştığı etkinliğe büyük ilgi gösterdi. Minik sporcularla yakından ilgilenen Başkan Yılmaz, farklı branşlarda dereceye giren ilk üç sporcuya madalya takdim etti. Başkan Umut Yılmaz, tüm katılımcılara hatıra madalyası vererek onları ödüllendirdi.

Daha sonra, Gazikent Stadyumu'nda düzenlenen Gençlik Spor Şöleni'ndeki öğrencilerle buluşan Başkan Umut Yılmaz, oyunlara eşlik etti ve onlarla birlikte vakit geçirdi.

"VATANIMIZA DA BAYRAĞIMIZA DA HER ZAMAN SAHİP ÇIKIN"

Başkan Yılmaz, Alleben Yüzme Havuzu'nda katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal'in mücadele ruhunau ve vatan sevgisine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Mustafa Kemal, bundan yüzyıllar önce pusulası bozuk, dümeni kırık bir vapurla Bandırma'dan çıktı. Karadeniz'in gece, hırçın dalgalarıyla bozuk bir vapurla Samsun'a çıktı. Tam 100 yıl önce, 'Ben Cumhuriyeti kuracağım' diyordu. Hiçbir zaman umutsuz olmadı. Hiçbir zaman ben yapamam, demedi. Mustafa Kemal, o dönemde emperyalistlere karşı, 15'liklerle mücadele etti. Hepsi, vatan ve millet uğruna; mermiye, kurşuna bir an bile düşünmeden en önde gittiler. Ben, Mustafa Kemal'i, silah arkadaşlarını, bu vatan uğruna canını veren 15'liklerin hepsini sevgi ve saygıyla anıyorum. İstiklal Marşımız, 'korkma' diye başlar. Korkmayacaksınız. Başaracağınıza inanacaksınız. Mustafa Kemal, inandı. Bir dünyaya karşı bu memleketi kurtaracağını bilmiyordu. Bugün bu memleketi sizlere bıraktı. Sizler, yarının bilim adamlarısınız, avukatlarsınız, belediye başkanlarısınız. Mustafa Kemal, 19 Mayıs'ı neden gençlere emanet ediyor biliyor musunuz? Çünkü size inanıyordu. Bu memleketin kuruluşunun gençlerden geçtiğine inanıyordu. Sizler de ona yakışır bir şekilde ne iş yapacaksınız, hangi işi yapacaksanız, en iyisini yapacaksınız. Benim sizden bir ricam var. Mustafa Kemal'i asla unutmayın. Mustafa Kemal'i baş üstünüze koyun. Türk milletinin vazgeçmeyeceği al bayrağın şeklini, renginin nereden geldiğini iyi bilin. Vatanımıza da bayrağımıza da her zaman sahip çıkın. Sizleri seviyorum. Nice 19 Mayıs'lara, nice 23 Nisan'lara hep beraber bu inanç, bu kararlılıkla yürüyeceğimize inanıyorum. Hepinizin gözlerinden, yanaklarından öpüyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."