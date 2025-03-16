Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz 29 Ekim Mahallesi'ndeki İftara Katıldı

(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, iftarını vatandaşlarla birlikte 29 Ekim Mahallesi'nde kurulan iftar çadırında açtı. İftar sofrasında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yılmaz, sorun ve taleplerini dinlerken yapılması planlanan projelerini anlattı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halk buluşmalarını ramazan ayında da sürdürüyor. 29 Ekim Mahallesi'nde iftarını Belediye tarafından her akşam bir mahallede kurulan iftar çadırında açan Belediye Başkanı Umut Yılmaz, öncesinde Çıksorut Mahallesi'ni de ziyaret etti.

Yılmaz'a ziyaretinde belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de eşlik etti. Yılmaz, "Zor şartlar altında ayakta kalmaya çalışan hemşehrilerimizle bir araya geldik. Sorunlarını dinledik. Yapacaklarımızı anlattık. Hep söylediğimiz gibi Şehitkamil'de kimse yalnız hissetmeyecek. Kimsenin kaderine terk edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Yılmaz, daha sonra ise Şehitkamil Belediyesi tarafından iftar çadırı kurulan 29 Ekim Mahallesi'ne gitti. İftar sofrasına katılan vatandaşlarla bir süre sohbet eden Yılmaz, sabit 5 bölgenin yanı sıra her gün bir mahallede iftar programı düzenlediklerini paylaşarak, "Belediyemiz tarafından düzenlenen "Mahallemde İftar Var" programında 29 Ekim Mahallesi Geylani Camisinin avlusunda vatandaşlarımızla birlikte iftarımızı yaptık, dua ile orucumuzu açtık. Allah, tutulan oruçlarımızı kabul etsin" diye konuştu.