Umut Yılmaz Anaokulu Öğrencilerini Ziyaret Etti

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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Emrullah-Şule Anaokulu öğrencilerini ziyaret etti.

Öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Başkan Umut Yılmaz, her bir öğrenci ile sohbet etti. Yılmaz, öğrencilere kırtasiye malzeme seti hediye ederek öğrencilerin eğitimine katkıda bulundu.

Anaokulu Müdürü Fatih Karagöz, Başkan Yılmaz'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün, Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz program çok güzel ve verimli geçti. Okullar açılmadan önce yaz döneminde başkanımızın destekleriyle okulumuzda oyun parkı, kamelya, bank, çöp kovaları gibi birçok düzenleme yapıldı, saha zemini boyandı. Başkanımız, okulumuzun tüm ihtiyaçlarını gidermek için büyük bir özveriyle çalıştı. Öğretmenlerim, öğrencilerim ve velilerim adına kendisine çok teşekkür ediyoruz. Eğitime verdiği desteklerden ve bizlere gösterdiği ilgiden dolayı Başkanımız Umut Yılmaz'a şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.