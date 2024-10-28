Şehitkâmil Belediye Başkanı Yılmaz\'dan Nostaljik Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi vatandaşlara nostalji yaşattı. Esnaf gezisi dolayısıyla vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yılmaz, Cumhuriyet'in ilan edileceğini bildiren gazete hediye etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Cumhuriyet Bayramı etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Cumhuriyet'in ilan edileceğini bildiren gazetelerle vatandaşlar ve esnafla bir araya gelen Başkan Yılmaz'ın hediyesi duygusal anlar yaşattı.

"Cumhuriyet Bayramı'nda vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkacağız"

Başkan Yılmaz, en büyük bayramı günlerdir coşkulu bir şekilde kutladıklarını belirterek, "Cumhuriyet'in 101'inci yılını böyle özel bir etkinlikle anmaktan dolayı gururluyuz. Mustafa Kemal'in deyimiyle 'En büyük bayram bu bayram" Hepimiz çok coşkuluyuz. Geçen hafta yaşamış olduğumuz terör laneti yüzünden çok üzülmüştük. Fakat hiçbir zaman o şer odakları mutlu etmeyeceğiz. Cumhuriyet Bayramı'nda vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkacağız. Ben bu gazeteleri dağıtıp vatandaşlarımızı coşkumuza ortak olmaya davet edince çok mutlu oluyorum. Bu bayramı bize hediye eden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyorum" dedi.