Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz: "Kusursuz Bir Bayram İçin 7/24 Görev Başındayız"

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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, bayramın ilk günü kurban kesim alanlarında incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla bayramlaştı. Yılmaz, bayramın en güzel bir şekilde geçmesi için tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, "Kusursuz bir bayram için 7/24 görev başındayız" dedi.

Şehitkamil Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı rahat ve huzurlu geçirmeleri için tüm tedbirleri aldı. İlçenin farklı noktalarında oluşturulan kurban kesim alanlarında bayram süresi boyunca denetim ve dezenfekte çalışmaları da devam edecek.

Bayramın ilk günü kesim alanlarında incelemelerde bulunan Başkan Yılmaz, vatandaşların bayramını kutlayarak taleplerini dinledi. Bayramların birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu belirten Yılmaz, bu anlamda Şehitkamil'de sorunsuz bir bayram geçirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.