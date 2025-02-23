Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz: "Şehitkamil'de Yolları Sorun Olmaktan Çıkaracağız" - Son Dakika
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Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz: "Şehitkamil'de Yolları Sorun Olmaktan Çıkaracağız"

Şehitkamil Belediyesi'nin ilçede yol çalışmalarına devam ettiğini belitten Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Söz verdiğimiz gibi Şehitkamil’de yolları sorun olmaktan çıkaracağız. Çünkü Şehitkamil halkı hizmetin en kaliteli ve iyisini hak ediyor. Ekip arkadaşlarımı da özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Tüm çabamız yaşanabilir bir Şehitkamil için" dedi.

23.02.2025 16:01  Güncelleme: 18:51
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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi'nin ilçede yol çalışmalarına devam ettiğini belitten Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Söz verdiğimiz gibi Şehitkamil'de yolları sorun olmaktan çıkaracağız. Çünkü Şehitkamil halkı hizmetin en kaliteli ve iyisini hak ediyor. Ekip arkadaşlarımı da özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Tüm çabamız yaşanabilir bir Şehitkamil için" dedi.

Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçede kronik sorun halini alan yolların bir problem olmaktan çıkarmak istediklerini söyledi. 2024 yılı içerisinde adeta seferberlik başlattıklarını belirten Yılmaz, "Halkımızın en çok şikayet ettiği konulardan biri maalesef yollardı. Nitekim göreve gelir gelmez ekip arkadaşlarımızla oturduk ve öncelikli bölgeleri belirleyerek çalışmalarımıza başladık. İmkansız dursa da 9 ay gibi kısa süreden önemli mesafe kat ettik" diye konuştu.

Çalışmalar kapsamında Nisan 2024 ve Aralık 2024 tarihleri arasında kent merkezi ve kırsal mahallelerde yolların yenilendiği ve arazi yollarının açıldığını paylaşan Yılmaz, "Kırsal mahallelerimiz bizim çok önemli. Çünkü şehrimizin ve ülkemizin üreten gücü. Halkımız yol olmaması nedeniyle tarlasını ekip biçemiyordu. Hızlıca yürütülen çalışmalarımızla 2 bin kilometreden fazla arazi yolunu kış gelmeden açtık. Yine 3 mahallemizde de futbol sahası yaparak, halkımızın hizmetine sunduk" ifadelerini kullandı.

"Halkımız, hak ettiği konforlu ve güvenli yola kavuştu"

64 mahallede de yüzlerce kilometrelik yolun asfaltlanarak yenilendiğinden bahseden Yılmaz, "Kent merkezindeki birçok mahallemizin yolları ne yazık ki kullanılamaz durumdaydı. Çok şükür şu an böyle bir sorunumuz kalmadı. Yollarımız yenilendi. Halkımız, hak ettiği konforlu ve güvenli yola kavuştu. Kaldırımlarımızda da sıkıntılar mevcuttu. Ekiplerimiz bu süre zarfında 80 bin metrekarelik kilit taşı ve 40 bin metrekarelik bordür taşı döşemesi gerçekleştirdi" dedi.

Hiçbir zaman "oldu, bitti" anlayışıyla hareket etmediklerini dile getiren Yılmaz, "Şehitkamil'imizde yolların büyük bir kısmı yenilenmiş olsa da birçok bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Söz verdiğimiz gibi Şehitkamil'de yolları sorun olmaktan çıkaracağız. Çünkü Şehitkamil halkı hizmetin en kaliteli ve iyisini hak ediyor. Bu süreçte çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü özür diliyoruz. Ekip arkadaşlarımı da özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Tüm çabamız yaşanabilir bir Şehitkamil için" diye konuştu.

Yılmaz, Şehitkamil ve Gaziantep'in lokomotif bölgelerinden Küçük Sanayi Sitesi (KÜSGET) esnafının yıllardır beklediği müjdeli haberi de paylaştı. Yılmaz, ilerleyen günlerde KÜSGET'in bozuk yollarını asfaltlanacağını duyurdu. Umut Yılmaz, mevcut yolların KÜSGET'e yakışmadığını ifade ederek, "Etüt-proje çalışmalarımız tamamlandı. Ekiplerimizle birlikte yeni sezonda KÜSGET'te bozuk tüm yolları yenileyeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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