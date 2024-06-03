Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Pazar günü 11 köyde vatandaşlarla buluştu

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(GAZİANTEP)- Pazar günü mahalle ziyaretlerini sürdüren Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Güzel bir Pazar günü. 11 köy gezdik bugün. 11 köyde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Birlikte yöneteceğiz Şehitkamil'i, söz verdiğimiz gibi" dedi.

Başkan Umut Yılmaz'ın ziyaret ettiği mahalleler arasında Ağaçlı Boyno, Yeşilce, Yeni Şarkaya, Sarılar, İskenderli, Atalar, Bayatlı, Yamaçoba, Acaroba, Cerityeniyapan ve Eski Şarkaya yer aldı.

Başkan Yılmaz, kırsal alanlarda uygulamayı planladıkları hizmetleri anlarak, "Bizim mahallenin çocukları, bir şeylere kolay ulaşırken, sizin çocuklarınızın da aynı şekilde bir şeylere kolay ulaşmasını istiyoruz" diye konuştu.

Ücretsiz dondurma arabaları, gezici tiyatro, gezici sinema, spor sahası

Yılmaz, Fen İşleri Müdürlüğü Makine İkmal Komplesi bölümünde dondurma arabaları yaptırdıklarını ve bu arabaların kırsal mahallelere gelerek çocuklara ücretsiz dondurma dağıtacağını söyledi. Yaz aylarında gezici tiyatrolar ve sinema gösterimleri düzenlemeyi planladıklarını da aktaran Başkan Yılmaz, bu etkinliklerin köy birlikteliğini pekiştireceğini kaydetti. Umut Yılmaz, kırsal mahalleler arasında futbol sahaları inşa ederek çocukların ve gençlerin spor yapmasına katkıda bulunmak istediklerini belirtti. Başkan Yılmaz, "Bizim amacımız bu. Bunu da oy hesabıyla yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Umut Yılmaz, ziyaret ettiği her mahallede yaşlılarla ve çocuklarla özel olarak ilgilendi ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi.