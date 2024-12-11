Şehitkâmil Belediye Başkanı Yılmaz, Yapımı Devam Eden Cami İnşaatlarında İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Şehitkâmil Belediye Başkanı Yılmaz, Yapımı Devam Eden Cami İnşaatlarında İncelemelerde Bulundu

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Şehitkâmil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kızık Hamurkesen- Dımışkılı ve Nizip’e bağlı Yeni Yazı Mahallelerinde yapımı devam eden cami inşaatlarında incelemelerde bulundu. Belediye destekleriyle yapılan camilerin en kısa sürede tamamlanacağını belirten Başkan Yılmaz, "Hiçbir mahallemiz camisiz kalmayacak" dedi.

11.12.2024 11:35  Güncelleme: 12:44
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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kızık Hamurkesen- Dımışkılı ve Nizip'e bağlı Yeni Yazı Mahallelerinde yapımı devam eden cami inşaatlarında incelemelerde bulundu. Belediye destekleriyle yapılan camilerin en kısa sürede tamamlanacağını belirten Başkan Yılmaz, "Hiçbir mahallemiz camisiz kalmayacak" dedi.

6 Şubat depremlerinden ağır hasar alan Kızık Hamurkesen- Dımışkılı ve Nizip'e bağlı Yeni Yazı Mahalleleri'nde bulunan camiler, depremin ardından Şehitkamil Belediyesi ekiplerince kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkımın ardından 21 aydır yapımı tamamlanmayan camileri Şehitkamil Belediyesi yeniden yapıyor.

Belediye ekipleri, camilerin tamamlanıp bölge halkının hizmetine sunulması amacıyla çalışmaları kısa süre önce başladı. İinşaatlarda incelemelerde bulunan Başkan Yılmaz, mahalle muhtarları ve yetkililerden bilgi aldı.

"İnşallah en kısa sürede de tamamlanayak, ibadete açacağız"

Bölge mahallelerinin ibadetini yerine getirebileceği ve depreme dayanıklı olarak inşa edilen camilerin, kısa sürede tamamlanacağını duyuran Başkan Yılmaz, "Uzunca bir süredir mahallelerimiz, camiye ve ezan sesine hasret kalmış durumdaydı. Buna gönlümüz razı değil. İhtiyaçlar noktasına bu mahallelerimize öncelik verdik ve hemen inşaat çalışmalarına başladık. İnşallah en kısa sürede de tamamlanayak, ibadete açacağız" dedi.

Camilerin eksiği noktasında Şehitkamil Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getiren Başkan Yılmaz, "Biz buradayız, hazırız. Neye ihtiyacınız varsa, camimiz için gerekiyorsa yapmaya hazırız" diye konuştu.

Mahalle sakinleri ve muhtarlar camiye verdiği desteklerden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'a teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şehitkâmil Belediye Başkanı Yılmaz, Yapımı Devam Eden Cami İnşaatlarında İncelemelerde Bulundu - Son Dakika


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