Gaziantep'te Yetim Koordinasyon Merkezi'nden etkinlik

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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesine bağlı Yetim Koordinasyon Merkezi'nden hizmet alan 110 çocuk ve 50 anne, Gençlik Kampı'nda düzenlenen etkinlikle bir araya geldi.

Şehitkamil Belediyesi'ne bağlı Yetim Koordinasyon Merkezi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bir etkinliğe imza attı. Merkezden hizmet alan 110 çocuk ve 50 anne, Dülük Tabiat Parkı içerisindeki Gençlik Kampı'nda düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Bu buluşma, farklı bölgelerde oturan ve henüz tanışmamış olan anneler ve çocukların kaynaşmasını sağladı. Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ekici ile Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Kadın Kolları üyeleri de etkinliğe katılarak, hem çocuklara hem de annelere eşlik etti.

Etkinlik, katılımcılara doğayla iç içe unutulmaz anlar yaşattı. Katılımcılar uzman liderler eşliğinde doğa yürüyüşleri, takım oyunları ve macera parkurlardaki çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Anne- Çocuk Kampı projesi kapsamında düzenlenen aktiviteler, çocuklar ve anneler arasında güçlü bağların kurulmasını sağladı.

Etkinlik ile aynı şehirde yaşayıp farklı bölgelerde oturan ve henüz tanışmamış olan anneler ve çocukların bir araya gelmesi hedeflendi. Bu buluşma ile çocuklar yeni arkadaşlıklar kurarken anneler de birbirlerine destek olmanın mutluluğunu yaşadı.

Belediye Yetim Koordinasyon Merkezi, yetim çocukların ve annelerinin topluma kazandırılması ve sosyal hayata entegrasyonu için çeşitli projeler yürütüyor.