Şehitkamil Belediyesi\'nden Gaziantep Futbol Kulübü\'ne Destek: 2 Bin Taraftara Bilet

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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Gaziantep FK- Antalyaspor karşılaşmasında 2 bin taraftara bilet hediye edeceklerini duyurdu. Yılmaz, "Tüm taraftarlarımızı takımımızın yanında yer almaya davet ediyorum" dedi.

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Futbol Kulübü'ne desteğini sürdürüyor. Takıma sponsorluk desteği sağlayan Başkan Yılmaz, son haftalarda taraftarın da desteğiyle alt sıralardan kurtulan kırmızı siyahlıların Antalyaspor'u konuk edeceği maçta 2 bin taraftara bilet hediye edeceklerini açıkladı.

Yılmaz, "Şehrimizin marka değeri Gaziantep FK, bu hafta Antalyaspor ile mücadele edecek. Her maç olduğu gibi bu karşılaşmada da takımımızın yanında olacağız. Başvuru yapan 2 bin taraftarımıza bilet hediye edeceğiz. Taraftarlarımız, başvurularını 21 Aralık Cumartesi günü 10.00-12.00 saatleri arasında 'www.sehitkamil.bel.tr' adresi üzerine yapabilecekler. Tüm taraftarlarımızı takımımızın yanında yer almaya davet ediyorum" açıklamasını yaptı.

Yılmaz, biletlerin kazananların Passolig hesaplarına yükleneceğini de sözlerine ekledi.