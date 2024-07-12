Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen 'Köy Turnuvaları' başlıyor - Son Dakika
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Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen 'Köy Turnuvaları' başlıyor

Şehitkamil Belediyesi'nin düzenlediği 'Köy Turnuvaları', 13 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. Belediye Başkanı Umut Yılmaz, tüm takımlara başarı dileyerek, 'Bu turnuvanın, dostluk bağlarını güçlendiren ve unutulmaz anılara sahne olan bir etkinlik olmasını diliyorum' dedi. Turnuva öncesi toplantıda katılımcılara bilgi verildi ve takımlara top ve forma hediye edildi.

12.07.2024 13:27
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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi'nin düzenlediği 'Köy Turnuvaları', 13 Temmuz Cumartesi günü (yarın) başlıyor. Belediye Başkanı Umut Yılmaz, tüm takımlara başarı dileyerek, "Bu turnuvanın, dostluk bağlarını güçlendiren ve unutulmaz anılara sahne olan bir etkinlik olmasını diliyorum" dedi.

Şehitkamil Belediyesi, vatandaşların sosyalleşmelerine katkı sağlayacak etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, 'Köy Turnuvaları'nın ilk maçları, 13 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Turnuvamızın, katılımcı köylerin sergileyeceği üstün performans, dayanışma ve centilmenlik ile hafızalara kazınacağından en ufak bir şüphem yok. Spor, sadece bir yarışma değil, aynı zamanda kardeşliğin, dostluğun ve birlikteliğin simgesidir. Turnuvaya katılacak tüm takımlarımıza yürekten başarılar diliyorum. Fair-play ruhu, sadece sahada değil, hayatın her alanında rehberimiz olmalıdır. Bu turnuvanın, dostluk bağlarını güçlendiren ve unutulmaz anılara sahne olan bir etkinlik olmasını diliyorum"  diye konuştu.

Turnuva öncesi toplantı

Turnuva öncesi Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde toplantı yapıldı. Turnuvanın kuralları, karşılaşma takvimi ve final maçına ilişkin konular hakkında katılımcılara bilgi verildi. Toplantı sonunda katılımcı takımlara top ve forma hediye edildi.

Kaynak: ANKA

Umut Yılmaz, Gaziantep, Spor, Güncel, Son Dakika

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