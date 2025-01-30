Şehitkamil Belediyesi'nden Okul Öncesi, İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri ile Çiftçiye Verilecek Desteklere İlişkin Protokol

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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile çiftçiye verilecek desteklere ilişkin Gaziantep Valiliği'nde 3 ayrı protokol imzaladı. Protokol kapsamında ilkokul öğrencileri Trafik Eğitim Parkı'ndan, okul öncesi ve 7. sınıf öğrencileri ise AGRO Park'tan ücretsiz faydalanacak. Ayrıca ilçe genelindeki çiftçilere 2 milyon 500 bin adet sebze fidesi, 2 bin ton gübre, 2 bin 500 ton yem desteği sağlanacak.

Şehitkamil Belediyesi, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile çiftçiye verilecek desteklere ilişkin protokol imzaladı. Gaziantep Valiliği'nde düzenlenen protokol imza törenine Vali Kemal Çeber, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ile kurum amirleri katıldı.

Çiftçilere 5 milyon 500 bin adet sebze fidesi desteği verilecek

Günün ilk protokolünde çiftçilere fide, gübre ve yem desteği verilmesi için imzalar atıldı. Buna göre Çiftçi Kayıt Sistemi ve Türkvet sistemine kayıtlı Şehitkamil ilçesinde üretim yapan çiftçilere 5 milyon 500 bin adet sebze fidesi, 2 bin ton gübre ve 2 bin 500 ton yem desteği verilecek. Proje kapsamında sertifikalı fide desteği için ilçe sınırları içerisinde sebze üreticileri üretim alanlarının tamamı için başvuru yapabilecek. Başvurulan miktarın yüzde 50'sini Şehitkamil Belediyesi karşılayacak.

"İstiyoruz ki Gaziantep'te hem daha kaliteli ürünler çıkaralım"

Protokol imza töreninde konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kentte tarım ve hayvancılığı canlandırmak istediklerini belirterek, "Gaziantep, tarım ve hayvancılık şehri. Biz bunu daha da canlandırmak için ortak bir çalışma yürüttük. İstiyoruz ki Gaziantep'te hem daha kaliteli ürünler çıkaralım hem de çiftçimize destek olalım. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

"Halka dokunan ve çiftçimizi rahatlatan bir destek"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de çiftçilerin ve üreticilerin desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Kıymetli Başkanımız Umut Yılmaz'ın bu konuda çok ciddi kaynak aktarması oldukça vizyoner bir yaklaşım. Son derece halka dokunan ve çiftçimizi rahatlatan, moral bir destek. Kendisini ve ekibini kutluyorum. Bu destek çiftçilerimizin maliyetlerini azaltacaktır" diye konuştu.

İl Tarım Müdürü Mehmet Karayılan da Başkan Yılmaz'a çiftçiye verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

"Küçük yaşta eğitimler verilmesini çok önemsiyoruz"

Günün ikinci protokolünde ise Şehitkamil Belediyesi Trafik Eğitim Parkı'ndan ilçe genelindeki tüm 4. sınıf öğrencilerinin ücretsiz yararlandırılması için imzalar atıldı. İmza töreninde konuşan Başkan Yılmaz, trafik terörüne dikkat çekerek, "Trafiği daha bilinçli hale getirmek için küçük yaşta eğitimler verilmesini çok önemsiyoruz. Çocuklar parkımızda uygulamalı olarak burada eğitimler alıyor. Bu da onların eğitim ve öğrenimine çok büyük bir katkı sağlıyor. Bu sebeple böyle güzel bir protokol imzalamaktan gurur duyuyoruz" dedi.

"Öğrencilerimiz bu parktan sadece öğrenmiyor çok güzel eğlenceli zaman geçiriyor"

Vali Çeber de trafiğin çok önem verdikleri bir konu olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: "20-30 yıl öncesi bu parklar olsaydı bugün ne trafik kazaları bu sayılarda olurdu ne de can ve mal kayıplarımız bu düzeyde olurdu. Evlatlarımızın burada alacağı eğitimler belli süre sonra meyvesini alacağımız ağaçlar gibi olacak. Öğrencilerimiz bu parktan sadece öğrenmiyor aynı zamanda çok güzel eğlenceli zaman geçiriyor. Umut Başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, tebrik ederim."

İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ise trafik kazalarını azaltma ve önlemeye yönelik faaliyetlerin temelinin küçük yaşta çocuklara trafik eğitimi verilmesi olduğunu ifade ederek, trafik eğitim parklarının bu anlamda faydasını çok gördüklerini bildirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç da çocukların ilkokul çağında trafik eğitimi alarak, kuralları öğrenmesinin çok kıymetli olduğunu belirtti.

"Çocuklarımızı tarımla tanıştırarak, daha bilinçli hale getireceğiz"

Bir diğer protokol de Şehitkamil Belediyesi AGRO Park'tan ilçe genelinde eğitim gören okul öncesi ve 7. sınıf öğrencilerinin ücretsiz olarak yararlandırılmasını kapsıyor. Protokolle, daha bilinçli ve daha üretici bir toplum oluşturulması hedeflediklerini anlatan Başkan Yılmaz, "Ülkemiz tarım ülkesi ancak biz çocuklarımıza hangi ürünlerin topraktan mı ağaçta mı yetiştiğini öğretmedik. Bu konuda çok önemli bir park. Bizden önce Rıdvan Bey zamanında yapılmış bir park. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Biz burada çocuklarımıza bir ürününü nasıl ve hangi şartlarda yetiştiğini yerinde uygulayarak göstermek istedik. İnşallah çocuklarımızı tarımla tanıştırarak, daha bilinçli hale getireceğiz" diye konuştu.

"Eğitim alan çocuklarımız bilinçli üretici ve bilinçli tüketici olacaklar"

Vali Çeber de AGRO Park'ta eğitim gören çocukların ileride bilinçli üretici ve tüketici olacaklarına dikkat çekerek, "Çocuklar neyin ağaçta neyin toprakta yetiştiğini bilmediği bir dönemi yaşıyor. Normal hayatlarında yaşadıkları ne olursa olsun evlatlarımızın bunları bilmesini sağlamamız lazım. Hem okul öncesi 5 yaş grubu hem de 7. sınıf öğrencileri iyi hedeflenmiş taş grupları. Bu çocuklarımız AGRO Park'ta bunları öğrenecek. AGRO Park harika bir alan. Eğitim alan çocuklarımız yarın bilinçli üretici ve bilinçli tüketici olacaklar. Proje için kıymetli belediye başkanımız Umut Yılmaz ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.