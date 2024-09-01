Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Köy Turnuvaları Sonuçlandı

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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen Köy Turnuvaları, final maçıyla sona erdi. Dülük ile Bağbaşı mahallelerinin şampiyonluk için karşılaştığı maçta 1-0'lık skorla Dülük şampiyon oldu. Dülük'e şampiyonluk kupası Belediye Başkan Yardımcısı Arkın Bereketoğlu tarafından verildi.

Şehitkamil Belediyesi Köy Turnuvaları, final maçıyla sona erdi. Yaklaşık 1 aylık sürenin ardından şampiyon takım belli oldu. İlçe stadyumunda oynanan final karşılaşmasında Dülük ile Bağbaşı şampiyonluk için sahaya çıktı. Yüzlerce taraftarın takip ettiği karşılaşma oldukça çekişmeli geçti. Dülük taraftarları alınan galibiyetin ardından büyük mutluluk yaşadı. Şampiyonluk kupası Belediye Başkan Yardımcısı Arkın Bereketoğlu tarafından takdim edildi. Bereketoğlu, şampiyon olan takımı kutlayarak, yoğun katılımla gerçekleşen turnuvada her takımın kıymetli olduğunu söyledi. Öte yandan turnuvanın 3'üncüsü ise Beylerbeyi oldu.