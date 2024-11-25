Şehitkamil Belediyesi, Sabahları Vatandaşlara Çorba İkramında Bulunuyor - Son Dakika
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Şehitkamil Belediyesi, Sabahları Vatandaşlara Çorba İkramında Bulunuyor

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Şehitkâmil Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında oluşturduğu çorba dağıtım merkezleri ile vatandaşlara çorba ikram etti. Sabahın erken saatlerinde başlayan çorba dağıtımına katılan belediye Başkanı Umut Yılmaz, belediye tesislerinde pişirilen çorbaların soğuk kış günlerinde her sabah vatandaşlara dağıtılacağını belirtti.

25.11.2024 14:51  Güncelleme: 14:58
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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında oluşturduğu çorba dağıtım merkezleri ile vatandaşlara çorba ikram etti. Sabahın erken saatlerinde başlayan çorba dağıtımına katılan belediye Başkanı Umut Yılmaz, belediye tesislerinde pişirilen çorbaların soğuk kış günlerinde her sabah vatandaşlara dağıtılacağını belirtti.

Şehitkamil Belediyesi tarafından sabahın erken saatlerinde vatandaşlara çorba ve ekmek ikram ediliyor. Vatandaşlardan tam not alan proje, ilçe genelinde yaygınlaştırılacak.

Başkan Umut Yılmaz, sabah saatlerinde devam eden çorba dağıtımına eşlik etti. Vatandaşlara bizzat çorba ikramında bulunan Yılmaz, çok fazla ihtiyaç duyulan bir projeyi uygulamaya koyduklarını belirtti. Çorbaların belediye tesislerinde pişirildiğini aktaran Yılmaz, "Projemiz bununla sınırlı değil. Çorba dağıtımlarımız soğuk kış günlerinde devam edecek. Çorba dağıtım noktalarımızı da artıracağız. Vatandaşlarımız sabahın erken vaktinde, henüz güneş doğmadan evden çıktığında ne yiyeyim derdine düşmesin istiyoruz. Bu anlamda bizim için de çok kıymetli bir proje. Halkımızın ihtiyaçlarını giderebiliyor ve mutlu ediyorsak ne mutlu bize" dedi.

"Şehitkamil'i yaşanabilir bir kent haline getireceğiz"

Başkan Yılmaz, çorba dağıtımı esnasında vatandaşlarla da sohbet etti. Sorun ve taleplerini dinleyen Yılmaz, "Daha mutlu bir Şehitkamil" yolunda çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi. Yılmaz, tüm sorunları ortak akılla çözüme kavuşturacaklarını dile getirerek, "Hep birlikte Şehitkamil'i yaşanabilir bir kent haline getireceğiz" diye konuştu.

Şehitkamil Belediyesi, Sabahları Vatandaşlara Çorba İkramında Bulunuyor
Kaynak: ANKA

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